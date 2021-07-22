К концу этого века штормы могут стать в 14 раз более распространенными на суше.

Катастрофические наводнения, которые этим летом царят в Европе, к 20100 году могут участиться в 14 раз вследствие глобального потепления.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Ученые оценили изменение медленных штормов в сценарии, когда выбросы углерода не сокращаются и продолжают расти.

Компьютерные модели с высоким разрешением (2 км. - Ред.) допустили худший сценарий, согласно которому медленно движущиеся штормы могут стать в 14 раз более распространенными на суше к концу века. Чем медленнее движется шторм, тем больше дождя он вызывает на небольшом участке и тем больше риск серьезных наводнений.

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Более экстремальные ливни стали следствием повышения температуры воздуха, вызванного климатическим кризисом, из-за чего атмосфера может удерживать больше влаги.

Прогнозируемые в новом исследовании штормы передвигаются даже медленнее, чем те, что накрыли Германию, Нидерланды и другие страны на прошлой неделе, а следовательно, приведут к еще более экстремальным осадкам и наводнениям.

"Моделирование дает представление о том, что может произойти еще хуже", - сказал исследователь Абдулла Кахраман из Университета Ньюкасла в Британии.

Ученые считают, что быстрое потепление Арктики может быть основной причиной изменения погодных систем из-за замедления сильных ветров. Это явление уже связывают с разрушительной жарой в России и наводнениями в Пакистане. Исследование показало, что наибольшее увеличение количества штормов над сушей было летом.

"Это исследование предполагает, что изменения в экстремальных штормах будут значительными и приведут к увеличению частоты разрушительных наводнений во всей Европе. Это, наряду с текущими наводнениями в Европе, является сигналом к пробуждению, который нам нужен для создания усовершенствованных систем предупреждения и управления в чрезвычайных ситуациях", - отметила профессор Хейли Фаулер из университета Ньюкасла, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая