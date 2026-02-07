Развивает скорость более 320 км/ч: в Одесской области зафиксировали необычную птицу (видео)

По словам ученого, увидеть хищного красавца в нацпарке можно нечасто.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали редкую птицу - сокола сапсана. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Он обнародовал видео, на котором можно увидеть этого сокола.

По его словам, птицу не часто можно увидеть в нацпарке "Тузловские лиманы", но зимой иногда удается.

"Особенно там, где ему есть на кого охотиться. Сейчас он невероятно стремительно влетел в тысячную стаю обычных чаек и схватил птицу. Сапсан очень сильная и быстрая птица и является одним из рекордсменов по скорости полета", - отметил Русев.

Что известно о соколе сапсане

Сапсан - хищная птица семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Размером с серую ворону, он отличается темным, аспидно-серым оперением спины, пестрым светлым брюхом и черной верхней частью головы, а также темным, удлиненным пятном под глазами - "усами".

Длина тела составляет 34-50 см, размах крыльев 80-120 см. В зависимости от размера и особенностей окраски, различают около 17 подвидов этой птицы. В Украине - три подвида: обыкновенный, кавказский и тундровый сапсаны.

Считают, что это самая быстрая птица (и вообще животное) в мире - при пикировании на добычу он способен развивать скорость более 322 км/ч или 90 м/с. Заметив добычу, поднимается над жертвой и почти вертикально камнем пикирует вниз ("делает ставку"), ударяя ее сложенными и прижатыми к туловищу лапами по касательной.

Согласно открытым источникам, в Европе гнездится 12-25 тыс. пар, в Украине - около 120-130 пар. Популяции, гнездящиеся в Крыму и Карпатах, насчитывают вместе всего 15-20 пар. В других районах очень редкий (с 1970-х годов 20 века гнезд не находили). В 1980 году сапсан был занесен в Красную книгу Украинской ССР, охраняется в Карпатском биосферном, Крымском и Карадагском природных заповедниках.

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировали серую цаплю и большую чепуру. Интересные птицы искали добычу под дождем. Сотрудник нацпарка Иван Русев рассказал, что после морозов пошел дождь и серые цапли и большие чепуры пытаются найти добычу в заповеднике. В это время, когда добычу найти нелегко, они не очень боятся "Шахеда", если он летит не очень близко.

