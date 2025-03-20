Инновационное оборудование определяет температуру, соленость и давление на разных глубинах.

Украинские ученые начали новое исследование - с борта флагмана научного флота, ледокола "Ноосфера" запустили океанографические буи для подводных измерений.

Как сообщается на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook, в марте они установили в водах Антарктики шесть аргобуев. Это инновационное автономное оборудование для подводных измерений, которое не имеет двигателя и движется по течению. Буи определяют температуру, соленость и давление на разных глубинах. Затем через спутник вместе с GPS координатами передают эти данные в мировую базу:

"Это впервые не только для наших полярников, которые изучают Южный океан, а в целом для Украины. Благодаря этим приборам ученые смогут узнать больше об изменениях течений в Южном океане из-за значительного попадания пресной воды, а также о других процессах".

Также отмечается, что эти исследования помогут анализировать взаимодействие между холодными водами моря Уэдделла и относительно теплыми водами центрально-западной части Антарктического полуострова (пролив Брансфилд). Речь идет о процессе смешивания вод, влиянии пресной воды из-за таяния льда и режимах течений на разных глубинах.

По словам ученых, собранные данные станут частью мировой сети океанографических наблюдений. Исследование осуществляется в рамках проекта OCEAN ICE программы ЕС "Горизонт Европа" и финансируется ЕС совместно с Министерством исследований и инноваций Великобритании.

Другие новости из Антарктики

Как известно, Украина активно проводит научные исследования в Антарктиде через свою станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез. Эта станция является наследником британской станции "Фарадей", которую Украина получила в 1996 году.

Полярники проводят комплексные исследования в области геофизики, метеорологии, биологии и гляциологии.

Вас также могут заинтересовать новости: