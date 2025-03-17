Сигналы находятся в ультразвуковом диапазоне, который не является доступным для восприятия человека.

Украинские ученые впервые представили запись "разговоров" косаток.

"Наши ученые впервые представляют записанные ими звуки этих животных. На аудио - преимущественно импульсные крики, с помощью которых происходит социальная коммуникация косаток. Также к основным типам их звуков относятся свисты и эхолокационные щелчки", - заявили в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые обращают внимание на интересный факт: импульсные звуки эти хищники создают не голосовыми связками, а выдувая воздух через специальные структуры в носовой полости. Этот механизм, как и разнообразие и функциональность звуков косаток и других морских млекопитающих до конца не изучен. Поэтому украинские биологи уделяют особое внимание таким исследованиям в Антарктике.

Как объясняют специалисты, существуют различные способы записи звуков. Например, круглосуточный пассивный мониторинг в одной локации. Он может быть на короткий период - таким образом возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" записывали звуки тюленей Ведделла в брачный сезон. Также записи можно делать круглогодично - такой проект сейчас продолжается у острова Анверс неподалеку украинской станции, в сотрудничестве с американскими коллегами. Говорится, что такой мониторинг позволяет определять сезонную динамику присутствия различных видов морских млекопитающих в этом районе.

Другой вариант - акустические траления во время движения судов, в частности украинского ледокола "Ноосфера", или моторных лодок в течение морских выходов со станции. В то же время отмечается, что наши биологи делали записи во время остановок лодок для наблюдений за животными или выполнения других работ. Именно так были записаны звуки косаток, запись которых сегодня обнародовали в научном центре.

Биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко рассказал, что полярники работали в заливе Коллинз и увидели на льдинах 11 морских леопардов.

"Поэтому когда высаживались на остров, возле пришвартованной лодки оставили включенный акустический рекордер, чтобы не упустить возможность записать подводные вокализации этих хищников. Но потом на записи неожиданно обнаружили звуки группы косаток типа "В" (большие), которые преимущественно охотятся на тюленей", - рассказал биолог.

По звукам ученые выяснили, что группа косаток из по меньшей мере трех животных периодически подходила очень близко к оставленной лодке. Вероятно, они искали тюленей, чтобы ими полакомиться.

Биолог НАНЦ Оксана Савенко объяснила, что увидеть косаток в районе станции "Академик Вернадский" можно нечасто - до 10 раз в год.

"В то же время расшифровка записей показывает, что косатки присутствуют рядом регулярно, даже когда мы их не видим за айсбергами и скоплениями льда", - говорит Совенко.

Как пояснили в центре, на записи, которая обнародована, содержатся спектрограммы и осциллограммы для 23 отдельных сигналов, смонтированных в непрерывный трек. Спектрограмма показывает содержание частот в сигнале в конкретный момент времени (в килогерцах kHz), а осциллограмма - как для этого сигнала меняется "давление" звука (в микропаскалях µPa). Интенсивность цвета на шкале и самой спектрограмме отражает громкость в децибелах (db).

Приведенные сигналы очень короткие. На шкале времени можно видеть, что они длятся десятые доли секунды, поэтому для воспроизведения трек замедлили до 10-12% от оригинальной скорости. Эти сигналы находятся преимущественно в ультразвуковом диапазоне, который не является доступным для восприятия человека.

"То, что мы слышим во время воспроизведения, это звуки, которые попали в диапазон до 20 kHz, а также набор различных эхо и других колебаний среды, которые образовались во время вокализации животных", - уточнили в центре.

Станция "Академик Вернадский" - последние новости

Напомним, украинским полярникам удалось зафиксировать на видео, как белая сивка - единственная "сухопутная" птица Антарктики - отбирает пищу у пингвинов. В частности, сивка нападает на пингвинов, которые кормят своих птенцов - бьют клювами и крыльями. Если "охота" удачная, то еда (паста из криля) падает на снег, а сивка сразу ее съедает.

Также украинские полярники показали, как "трубой" измеряют живого кита. По их словам, это необходимо для того, чтобы оценить показатели упитанности и определенные физиологические параметры состояния животных.

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