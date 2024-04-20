Рыжие красавчики путешествуют по побережью, паркам и отдыхают на крышах автомобилей.

В Одессе жители сообщают о частых встречах диких лисиц, которые "гуляют" в общественных местах, по данным специалистов, животные расширяют ареал обитания.

"Уже некоторое время от одесситов поступают сообщения о лисах в городе и в близлежащих населенных пунктах. Их видят в парках, на улицах и тому подобное. Люди часто бывают обеспокоены, спрашивают, как реагировать", - рассказывает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, обыкновенная лиса - это вид-космополит, его ареал очень широкий. Вид чрезвычайно пластичный, лиса населяет разнообразные биотопы, успешно приспосабливается к очень широкому спектру условий.

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Как отмечает Беляков, в Украине, как и во многих странах мира, лиса осваивает территории городов, в том числе и крупных. По данным директора зоопарка, в Одессе этот процесс начался более десятка лет назад, а в последние несколько лет этих зверей становится больше, и сейчас встретить лису в Одессе уже не является какой-то редкостью.

"Друзья, хочу попросить вас о двух вещах. Первое - если вы увидели лису, не надо пугаться. Конечно, лисы переносят бешенство, и об этом необходимо не забывать, но если увидели рыжую в городе, это не значит, что она больна, она просто здесь живет. Второе - не кормите лисиц", - говорит Беляков.

Он объясняет, что такие кормления лисиц наносят им страшный вред - ломается естественное поведение зверя, теряются навыки. Животное начинает искать контакта с людьми, а это очень плохо и опасно для него. Для лисы, даже живущей в городе, необходимо оставаться диким зверем, со здоровыми инстинктами.

"Поверьте, эта умница с успехом сама о себе позаботится. Поэтому не кормите лисичку и не контактируйте с ней. Просто смотрите глазами... Кстати, в нашем месте становится все больше и каменной куницы, причем, главным образом, в центральных районах", - констатирует специалист.

Игорь Беляков обнародовал фото, на которых - дикие лисы, обитающие в Одессе. Животные гуляют по городским улицам, побережью Черного моря, паркам, крышам жилых домов и, как кошки, любят отдыхать на крышах припаркованных автомобилей.

Интересные факты о животных в Одесской области

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появилось очень много зайцев. Русак - обычное животное этого заповедника, но во время войны они стали чаще появляться на маршрутах, поскольку нет вокруг охоты и браконьерства. Зайцы сейчас часто встречаются там где есть вода между островками, по которой очень умело бегают. С наступлением сумерек зайцы он выбирается на кормежку, пробегая в поисках сочного корма несколько километров.

Недавно в Одессе краснокнижная змея заползла в жилой сектор и покусала директора городского зоопарка Игоря Белякова, который ее ловил. Большая рептилия спряталась под пятиэтажкой. Оказалось, что это желтобрюхий полоз (занесенный в Красную книгу Украины). Большой красавец, очень агрессивный, сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось директора покусать.

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