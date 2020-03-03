У берегов Австралии ученые обнаружили глубоководные "коралловые сады"

Одна из основных целей экспедиции заключалась в том, чтобы собрать образцы живых и ископаемых кораллов из глубоководных районов юго-западного побережья Австралии.

Во время месячной океанической экспедиции команда ученых из Университета Западной Австралии (UWA) исследовала никогда ранее не виданные участки подводного каньона Бремера у берегов Австралии и обнаружила глубоководные коралловые "сады", исследование которых поможет изучать глобальные изменения климата.

Как сообщает ТСН со ссылкой на Newsweek, команда работала на борту исследовательского судна Falkor, которое принадлежит Институту океана Шмидта (Schmidt Ocean Institute).

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С помощью устройства SuBastian исследователи смогли получить изображение кораллов на глубине до 4 тысяч метров, собрать биологические и геологические образцы.

"Мы уже сделали ряд замечательных открытий из каньона Бремера. Вертикальные скалы и хребты поддерживают потрясающий массив глубоководных кораллов, которые часто содержат целый ряд организмов и образуют многочисленные мини-экосистемы", - заявила руководитель экспедиции Джули Троттер.

Одна из основных целей этой экспедиции заключалась в том, чтобы собрать образцы живых и ископаемых кораллов из глубоководных районов юго-западного побережья Австралии, включая каньоны Бремер, Лиувин и Перт.

Видео: Schmidt Ocean

Анализ этих кораллов может помочь ученым понять, как со временем изменился океан, а именно его температура, рН (кислотность) воды и содержание питательных веществ.

Также информация, полученная из этих глубоководных кораллов, обеспечит представление о физических изменениях в Южном океане, что является ключевым для глобальной климатической системы, учитывая ее роль в регулировании поставки тепла и питательных веществ в основные мировые океаны.

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"Это имеет глобальные последствия, поскольку эти воды происходят из Антарктиды, которые питают все основные океаны мира и регулируют нашу климатическую систему", - объясняет член исследовательской экспедиции Малькольм Маккаллох.

По словам одного из главных научных сотрудников экспедиции Паоло Монтанья из итальянского Института полярных исследований, один вид кораллов-одиночек, который обнаружила команда, был особенно "интригующим". Поскольку, такой коралл обитает также и в море Росса на антарктическом шельфе, в гораздо более холодных водах.

Установив подобную связь между удаленными друг от друга районами мирового океана, ученые смогут лучше отслеживать изменения в водных массах, которые формируются вокруг Антарктиды и рассеиваются на север в Индийский и другие океаны.

Ранее УНИАН сообщал, что состояние кораллов на Большом барьерном рифе в Австралии резко ухудшилось из-за изменения климата. Агентство, которое ведет контроль за ними, изменило оценку состояния с "плохого" на "очень плохое".