почти две тысячи человек пострадали от непогоды.

В Ираке разразилась сильная песчаная и пыльная буря, из-за чего пострадало множество человек. Об этом сообщает BBC.

По информации агентства, около 1800 человек обратились в больницы с проблемами дыхания. Среди пострадавших есть дети.

На кадрах, опубликованных в Интернете, были показаны районы, окутанные густой оранжевой дымкой. Местные СМИ также сообщают об отключениях электроэнергии и приостановке полетов.

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Как сообщается, люди начали носить маски, а медики дежурили на улицах, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

Песчаная буря накрыла южные провинции Ирака оранжевым облаком, которое снизило видимость до менее одного километра.

Больницы в провинции Мутанна на юге Ирака получили по меньшей мере "700 случаев удушья", сообщил местный чиновник здравоохранения. Более 250 человек госпитализированы в провинции Наджаф и 322 пациента, включая детей, были отправлены в больницы в провинции Дивания.

Еще 530 человек сообщили о проблемах с дыханием в провинциях Ди-Кар и Басра.

Пыльные бури в Ираке

Пыльные бури - обычное дело в Ираке. Некоторые эксперты считают, что они становятся более частыми из-за изменения климата.

Ирак включен ООН в список пяти стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Страна регулярно сталкивается с песчаными бурями, изнуряющей жарой и нехваткой воды.

По данным министерства окружающей среды, в будущем в Ираке будет больше "пыльных дней".

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