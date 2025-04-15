В Ираке разразилась сильная песчаная и пыльная буря, из-за чего пострадало множество человек. Об этом сообщает BBC.
По информации агентства, около 1800 человек обратились в больницы с проблемами дыхания. Среди пострадавших есть дети.
На кадрах, опубликованных в Интернете, были показаны районы, окутанные густой оранжевой дымкой. Местные СМИ также сообщают об отключениях электроэнергии и приостановке полетов.
Как сообщается, люди начали носить маски, а медики дежурили на улицах, чтобы оказывать помощь пострадавшим.
Песчаная буря накрыла южные провинции Ирака оранжевым облаком, которое снизило видимость до менее одного километра.
Больницы в провинции Мутанна на юге Ирака получили по меньшей мере "700 случаев удушья", сообщил местный чиновник здравоохранения. Более 250 человек госпитализированы в провинции Наджаф и 322 пациента, включая детей, были отправлены в больницы в провинции Дивания.
Еще 530 человек сообщили о проблемах с дыханием в провинциях Ди-Кар и Басра.
Пыльные бури в Ираке
Пыльные бури - обычное дело в Ираке. Некоторые эксперты считают, что они становятся более частыми из-за изменения климата.
Ирак включен ООН в список пяти стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Страна регулярно сталкивается с песчаными бурями, изнуряющей жарой и нехваткой воды.
По данным министерства окружающей среды, в будущем в Ираке будет больше "пыльных дней".