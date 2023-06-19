Еще в прошлом году тысячи пар фламинго прилетели на Фуэнте-де-Пьедра, чтобы вывести своих птенцов.

Продолжительная засуха на знаменитых южных заболоченных территориях Испании вынудила фламинго выводить птенцов в других местах.

Заболоченные земли Фуэнте-де-Пьедра в провинции Малага были объявлены природным заповедником в 1984 году. Но в субботу в лагуне с соленой водой можно было увидеть лишь несколько десятков взрослых птиц, пишут BBC и Reuters.

Еще в прошлом году тысячи пар фламинго прилетели на Фуэнте-де-Пьедра, чтобы вывести своих птенцов. Но засуха высушила лагуну с морской водой и вынудила большинство перелетных птиц избегать этих мест.

По словам официальных лиц, к середине мая в Испании выпало на 28% меньше осадков, чем ожидалось. Весна здесь была самой жаркой с 1961 года, и высокие температуры, вероятно, сохранятся в течение всего лета.

По данным сельскохозяйственного управления Андалусии, с 1984 года в лагуне вылупилось более 200 тысяч птенцов фламинго.

Местный житель Альберто Гонсалес Санчес заявил, что это связано с изменением климата.

"Это позор из-за туризма, люди приезжают сюда на день. Обычно в лагуне полно фламинго. Есть также много других птиц. Похоже, это вызвано изменением климата", - сказал Санчес.

Африка Лупион, куратор природного пространства Фуэнте-де-Пьедра, сообщила радиостанции Cadena Ser в феврале, что уровень дождя был самым низким с 1995 года.

Розовые фламинго в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области надолго задержались редкие розовые птицы-фламинго. Как рассказали в администрации национального природного парка "Тузловские лиманы", если в предыдущие годы они держались здесь в течение двух-трех дней, то этой весной уже более двух недель фламинго кочуют, сменяя один заповедный лиман на другой.

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