Администрация заповедника обнародовала интересные фото и видео, на которых запечатлен "феникс".

В Одесской области надолго задержались редкие розовые птицы-фламинго. Как сообщает администрация национального природного парка "Тузловские лиманы", в этом году фламинго понравились территорию заповедника в Одесской области, как никогда.

Если в предыдущие годы они держались здесь в течение двух-трех дней, то этой весной уже более двух недель фламинго кочуют, сменяя один заповедный лиман на другой.

"Среди тринадцати лиманов парка им есть где разгуляться. Здесь розовым пернатым спокойно, комфортно и сытно, поэтому они не спешат улетать", - отмечают в заповеднике .

Видео дня

По словам местных жителей, на данный момент они насчитали более 300 фламинго.

Здесь удивительные фламинго ищут себе пищу, набираются сил и радуют своей грациозностью местных жителей, один из которых отснял птиц на лимане Бурнас. Эти интересные фото и видео обнародовала администрация нацпарка.

Фламинго в Одесской области - детали

Следует знать, что фламинго также называют "фениксом". Эти птицы напоминают одновременно орла, косаря или цаплю. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк в Одесской области, общая площадь которого почти 28 тыс. га. Только водные зеркала водоемов занимают 206 кв. км. Система озер, расположенных здесь, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, охраняется Рамсарской конвенцией.

Напомним, недавно в нацпарке сообщали, что до него пожаловали фламинго: они пролетели над заповедником, но потом вернулись.