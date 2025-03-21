Птицы увеличивают минимальную частоту своих песен, которые используют для агрессивной защиты территории.

Галапагосские острова, расположенные более чем в 500 милях от побережья Эквадора, долгое время считались естественной лабораторией из-за их богатого биоразнообразия. Однако новое исследование показало, что шум транспорта меняет поведение птиц на в этом регионе, а птицы, которые часто подвергаются воздействию транспортных средств, проявляют повышенную агрессию, пишет InterestingEngineering.

Исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, было сосредоточено на уникальной для этого региона галапагосской мангровой древеснице (Setophaga petechia aureola).

Как объясняет соавтор исследования доктор Чаглар Акчай, птицы используют песню во время территориальной защиты в качестве агрессивного сигнала. Однако, если внешний шум, такой как транспорт, мешает передаче сигналов, птицы пытаются справиться с этим, корректируя свою песню, при этом мангровые древесницы во всех местах обитания увеличивают минимальную частоту своих песен, чтобы их было слышно сквозь шум транспорта.

Видео дня

Чтобы изучить влияние шума от транспорта, исследователи провели эксперименты на 38 участках на островах Флореана и Санта-Крус. Они проигрывали записанные песни птиц, чтобы имитировать нарушителя, как с сопутствующим шумом от транспорта, так и без него, и измеряли голосовые и физические реакции птиц.

Результаты показали, что изменение агрессивных реакций у этих птиц происходило в основном вблизи дорог. Наоборот, птицы, живущие дальше от дорог, демонстрировали снижение агрессии в тех же условиях. Этот эффект наблюдался даже на острове Флореана, где всего около 10 транспортных средств, что говорит о том, что даже минимальное воздействие транспорта может изменить поведение птиц, отмечают исследователи.

При этом птицы на более густонаселенном острове Санта-Крус увеличили продолжительность своих песен, подвергаясь воздействию шума транспорта. Птицы из всех мест обитания скорректировали минимальную частоту своих песен, вероятно, чтобы уменьшить помехи от низкочастотного гула транспортных средств.

Ранее британские зоозащитники заявили, что котокафе, в которых посетители могут пообщаться с пушистиками, должны быть закрыты, потому что в них животные не защищены от стресса.

Вас также могут заинтересовать новости: