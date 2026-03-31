Геологи обнаружили одно из крупнейших сокровищ в мире, которое опасно добывать: в чем причина

На границе Чили и Аргентины находится место под названием "Фило-дель-Соль", которое уже много лет исследуется как одно из потенциально крупнейших медных месторождений в мире. Об этом пишет Popular Mechanics.
В частности, предварительная оценка запасов полезных ископаемых, завершившаяся в 2025 году, свидетельствует о том, что компании, отвечающие за добычу в этом районе, возможно, наткнулись на в пять раз больший объем металла, чем надеялись.
Согласно заявлению компании Lundin Mining, оценка указывает на наличие до 13 млн тонн меди, 907 000 кг золота и 18,6 млн кг серебра.
"Эта информация, полученная на основе данных, собранных из 400 дополнительных разведочных скважин, появилась благодаря открытию того, что минерализация меди на большей глубине значительно превышала оценки, полученные ближе к поверхности", - добавляют в материале.
Как пишут СМИ, "Фило-дель-Соль" может оказаться еще богаче, ведь эксперты копают глубже и исследуют северные и южные границы месторождения.
"Filo del Sol является одним из важнейших открытий на новых месторождениях за последние 30 лет и удивительным путешествием для всех, кто принимал в нем участие. Первоначальные данные о минеральных ресурсах подчеркнули потенциал одного из самых богатых медью проектов открытого карьера в мире, который еще не разрабатывается, и одного из крупнейших ресурсов золота и серебра в мире", - заявил в пресс-релизе генеральный директор Lundin Mining Джек Лундин.
Поэтому эта шахта является очень прибыльной, поскольку многие металлы, добываемые там, будут иметь решающее значение как для революции в сфере зеленой энергетики, так и для других отраслей, нуждающихся в драгоценных металлах, например, в золоте.
В то же время горнодобывающая деятельность требует большого количества воды. Например, одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Аргентины - La Alumbrera - ежегодно использует 25 млрд литров воды, что, по данным FARN, равно 34% воды, которую за год потребляют почти полмиллиона жителей региона.
"Не секрет, что человечеству нужны полезные ископаемые, которые скрываются в недрах Земли, если оно хочет хоть как-то отказаться от ископаемого топлива. Но в поисках этих полезных ископаемых лучше не убивать пациента, чтобы вылечить болезнь", - подчеркнули в Popular Mechanics.
Другие месторождения в мире
Как писал УНИАН, ранее геологи обнаружили самое богатое в мире месторождение золота, стоимость которого достигает 83 млрд долларов. Специалисты подтвердили наличие 300 тонн запасов золота на глубине до двух километров, а дальнейшие оценки указывают на то, что на глубине трех километров месторождение может превышать 1 000 тонн.
Также сообщалось, что гигантское месторождение лития стоимостью более $1,5 трлн обнаружили в США. Речь идет о месторождении Кальдера Макдермит, которое содержит от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.