Экологический парадокс войны: какую угрозу для людей впервые обнаружили ученые

После ракетных и дронных атак концентрация загрязняющих веществ вблизи станций мониторинга в отдельных случаях возрастала более чем на 1000%.

Ученые заявляют об экологическом парадоксе войны, когда опасные локальные пики загрязнения могут представлять наибольшую угрозу для людей.

Как отмечает Национальная академия наук, ученые представили первое в мире комплексное исследование того, как полномасштабная война повлияла на качество атмосферного воздуха - от мгновенных последствий ракетных ударов до долгосрочных изменений на уровне всей страны.

Отмечается, что эту работу выполнили специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины. Ее результаты были опубликованы в международном журнале Environmental Science and Pollution Research (Q1).

Так, исследование показало, что после ракетных и дронных атак концентрации загрязняющих веществ вблизи станций мониторинга росли в среднем на 100-400%, а в отдельных случаях - более чем на 1000%.

"В то же время в долгосрочной перспективе ситуация оказалась парадоксальной: в крупных городах и промышленных регионах часть показателей загрязнения даже уменьшилась - из-за разрушения предприятий, сокращения транспорта и изменений в энергетике", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, спутниковые данные Sentinel-5 Precursor зафиксировали общее снижение уровней NO₂ на 10-30% в крупных городах и вдоль линии фронта.

Экологический парадокс войны

Впрочем, подчеркивают ученые, это не "экологическое улучшение". Это - следствие разрушений, потерь и остановки экономики.

"Ученые говорят об экологическом парадоксе войны: общее уменьшение части выбросов сопровождается опасными локальными пиками загрязнения - после взрывов, пожаров и из-за массового использования дизельных генераторов. Именно эти короткие, но резкие всплески могут представлять наибольшую угрозу для людей", - отмечается в сообщении.

Как проводилось исследование

Сообщается также, что исследование основано на анализе тысяч взрывов и сочетает наземные наблюдения со спутниковыми данными, что позволило впервые оценить реальное влияние войны на атмосферу Украины в региональном масштабе.

Так, полученные результаты важны не только для науки. Они могут стать основой для: документирования экологических последствий российской агрессии; обоснования международных компенсаций; формирования стратегий послевоенного восстановления и модернизации системы управления качеством воздуха.

Последствия войны для экологии

Как сообщал УНИАН, ранее оккупационные войска взорвали дамбу недалеко от Константиновки Донецкой области.

Сергей Гапон, заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, отметил, что о региональной экологической катастрофе на уровне крупного водохранилища сейчас речи не идет. Наиболее вероятным сценарием является локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями.

