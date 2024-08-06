Инициатива столкнулась с сопротивлением со стороны торговцев, которые продают такие сувениры туристам со всего мира.

В Национальном конгрессеКолумбии предложили запредить продажу на территории страны сувениров с изображением печальноизвестного наркобарона Пабло Эскобара. Таким образом страна стремится избавиться от ассоциаций с образом одного из своих самых жестоких преступников.

Однако инициатива столкнулась с сопротивлением со стороны торговцев, которые продают такие сувениры туристам со всего мира, пишет The Independent.

В частности, законопроект предлагает штрафы в размере до 170 долларов для продавцов товаров с изображением Эскобара и других осужденных преступников, а также позволяет полиции штрафовать тех, кто носит футболки, шляпы и другие предметы одежды, которые "возвеличивают" печально известного наркобарона.

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"Эти предметы повторно травмируют людей, которые стали жертвами убийц. Мы должны защитить право жертв на выздоровление... и найти другие символы для нашей страны", – заявил представитель Партии зеленых Колумбии Кристиан Авенданьо, который разработал этот законопроект.

По его словам, Колумбии пора избавиться от имиджа страны главарей мафии.

"Мы не можем продолжать восхвалять этих людей и вести себя так, как будто их преступления приемлемы. Есть другие способы для роста бизнеса и другие способы продавать Колумбию миру", – заявил политик.

Как отметил Авенданьо, его законопроект призовет колумбийское правительство расследовать, сколько людей зарабатывает на жизнь продажей товаров с Эскобаром и какова стоимость рынка.

Законопроект должен пройти четыре этапа дебатов, прежде чем его одобрит Конгресс, и если он будет принят, наступит "переходный период", когда правительственные чиновники будут работать с продавцами сувениров, чтобы найти новые способы продвижения Колумбии на рынок.

"Я думаю, что это глупый закон", – сказал уличный торговец Рафаэль Ньето, который продает магниты и футболки с изображением Эскобара, а также более традиционные сувениры, в историческом районе Боготы Ла Канделария.

При этом мужчина сказал, что прекратит продавать товары с изображением Эскобара, если законопроект будет одобрен, чтобы избежать проблем с полицией, добавив, что члены Конгресса Колумбии должны вместо этого сосредоточить свои усилия на снижении уровня преступности в городе и позволить ему продолжать свой бизнес.

"Многие люди зарабатывают на этом. Это не тренд, который придумал я. Мексиканцы, костариканцы, американцы всегда просят у меня товары с Эскобаром", – заявил Ньето.

Другая уличная торговка по имени Лорена сказала, что она также запаслась предметами с изображением наркоторговца, такими как рюмки и магниты, а также сувенирами с изображением листьев коки, потому что именно их требуют иностранные туристы.

"Когда вы работаете продавцом, вы пытаетесь продать то, что пользуется наибольшим спросом. У каждого есть своя индивидуальность, и если есть люди, которым нравится убийца или наркоторговец, ну, это их выбор", – заявила Лорена.

Чем известен Пабло Эскобар

Пабло Эскобар в 1980-х и начале 1990-х годов создал могущественный Медельинский картель, поставляющий наркотики в США и другие страны. За это время он накопил состояние в 3 миллиарда долларов, что сделало его одним из самых богатых людей мира того времени.

Чтобы держать на плаву свою наркомперию, Эскобар заказал убийства примерно 4000 человек, в том числе видных политиков и правоохранителей.

Наркобарона застрелили в 1993 году в Медельине, когда он пытался сбежать от подразделения из более чем 300 полицейских, действующих при поддержке Управлениy по борьбе с наркотиками США.

Преступления Эскобара хорошо известны в Колумбии, однако в последние годы его всемирная слава вспыхнула с новой силой благодаря сериалу Netflix "Нарко".

Товары с изображением наркоторговца, его удостоверения личности или известных лозунгов часто продаются на сувенирных стендах по всей стране, в то время как в его родном городе Медельине туристические агентства проводят исторические экскурсии по местам, связанным с жизнью Эскобара.

Как сообщал УНИАН, ранее суд Верховный суд ЕС постановил, что имя покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в Евросоюзе.

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