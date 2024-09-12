Меры должны включать "контролируемую охоту и стерилизацию".

В рамках постоянных усилий по борьбе с популяцией инвазивных бегемотов, впервые завезенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром, колумбийский суд издал приказ, который определяет, что на этих животных можно и нужно охотиться. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что административный суд Кундинамарки сообщил Министерству окружающей среды Колумбии, что у него есть три месяца, чтобы ввести в действие "постановление, которое предусматривает меры по искоренению вида", отметив, что эти меры должны включать "контролируемую охоту и стерилизацию".

"Бегемоты не являются родными для Колумбии, они оказались там в 1980-х годах, когда печально известный колумбийский наркобарон Пабло Эскобар решил потратить часть своих "кокаиновых" денег на создание зоопарка в своем имении, где жили различные экзотические животные, в частности четыре бегемота", - говорится в материале. Видео дня

Издание отмечает, что когда Эскобар был убит в 1993 году, большинство животных из поместья были отправлены в зоопарки или погибли, но бегемотам удалось избежать истребления. В то время не считалось, что это будет большой проблемой: власти предположили, что они, скорее всего, погибнут, учитывая, что это не была их естественная среда обитания.

"Вместо этого они процветали - и сейчас их примерно 170. Если оставить их на произвол судьбы, к 2039 году их популяция может достичь 1418 человек. По словам судей, это представляет угрозу для "экологического равновесия" территории", - пишет СМИ.

Авторы пишут, что одной из главных проблем является кал бегемотов, который действует как мощное удобрение в близлежащих озерах и реках. Следствием этого является то, что бактерии и водоросли внутри испытывают бум популяции, что может привести как к вредному цветению водорослей, так и к недостатку кислорода и питательных веществ для других организмов, которые полагаются на воду.

"Они могут скрывать болезни и паразитов, которые могут поражать другую дикую природу, включая людей, хотя главное беспокойство относительно последних заключается больше в том, что бегемоты, как известно, агрессивны. В результате колумбийские власти предпринимали несколько попыток справиться с инвазивными животными", - резюмирует издание.

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