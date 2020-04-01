Выбил зубы и челюсть: в Харькове мужчина "воспитывал" собаку табуретом (фото)
В Харькове неравнодушные граждане спасли пса от хозяина, напавшего на него с табуретом, и вызвали на место происшествия полицию.
Об этом сообщает Центр обращения с животными в Facebook.
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Правоохранителям мужчина рассказал, что таким образом «воспитывал» собаку жены, которая, играя, прыгнула на кровать. Позже стало известно, что злоумышленником является 36-летний харьковчанин, который работает охранником в местном маркете недалеко от дома.
По словам работников Центра, граждане привезли не только побитого пса, но и двух кошек и морскую свинку.
Специалисты предварительно диагностировали у спасенного щенка кровоизлияние в глаза, повреждение челюсти, зубов и черепно-мозговую травму.
Полиция уже открыла производство на хозяев.
Как сообщал УНИАН, в Днепре 14 марта с помощью полиции коммунальщики КП «Зооконтроль» освободили более 25 кошек и собак, которых держали на привязи во дворе частного дома на улице Яснополянской.