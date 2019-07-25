В Одесской области пограничники в рейсовом автобусе обнаружили посылку с краснокнижной стерлядью.

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Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, почти два десятка стерляди обнаружили в общественном транспорте пограничники Измаильского отряда.

Информацию о перевозке рыбы, которая занесена в Красную книгу, пограничники получили от оперативных сотрудников Южного регионального управления.

С целью проверки, пограничный наряд, который нес службу на перекрестке дорог вблизи города Вилково, остановил рейсовый автобус. В ходе визуального осмотра, правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет со стерлядью, который был адресован жителю Вилково.

О данном факте пограничники сообщили в Вилковский территориальный отдел рыбоохраны, представители которого составили на получателя передачи протокол по ч.2 ст.88-1 Кодекса Украины об административном правонарушении. Рыба изъята до решения суда.