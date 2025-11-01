Это официально самый вкусный способ удовлетворить потребность в кальции.

Крепкие кости имеют решающее значение с возрастом, помогая поддерживать подвижность и здоровье в целом. К сожалению, остеопороз - серьезная угроза для пожилых женщин и мужчин.

Издание Parade пишет, что остеопороз - это заболевание, которое развивается, когда минеральная плотность и костная масса уменьшаются, что приводит к снижению прочности костей, согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Это может привести к тому, что кости станут настолько слабыми, что могут сломаться спонтанно или после незначительной нагрузки.

Достаточное количество кальция и витамина D в рационе может помочь нарастить новую костную массу и укрепить кости. В этом вопросе поможет сыр.

Видео дня

"Сыр - богатый источник кальция и белка - двух ключевых питательных веществ, которые помогают формировать и поддерживать крепкие кости. Многие сорта сыра также содержат витамин D и фосфор, которые вместе с кальцием помогают сохранить плотность и здоровье костей", - говорит диетолог Кери Ганс.

Какой сыр лучше для костей

Это пармезан. Всего одна унция, а это 28 грамм, этого сыра содержит 335 миллиграммов кальция.

"Пармезан - один из самых богатых кальцием сыров, он обеспечивает почти 30% суточной нормы на унцию", - говорит диетолог Бет Уоррен.

Это может помочь укрепить и сохранить плотность костей, добавляет она.

"Пармезан - один из самых концентрированных источников кальция, потому что это твердый сыр с очень низким содержанием влаги. Хотя большинство людей просто посыпают пармезаном свою еду, это количество все же способствуют суточному потреблению кальция, особенно в сочетании с другими продуктами, богатыми кальцием, в течение дня", - объясняет Ганс.

Пармезан также содержит чуть более 10 граммов белка на унцию, что способствует здоровью мышц.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали самые эффективные продукты для укрепления костей после 50.

Вас также могут заинтересовать новости: