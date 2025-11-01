Крепкие кости имеют решающее значение с возрастом, помогая поддерживать подвижность и здоровье в целом. К сожалению, остеопороз - серьезная угроза для пожилых женщин и мужчин.
Издание Parade пишет, что остеопороз - это заболевание, которое развивается, когда минеральная плотность и костная масса уменьшаются, что приводит к снижению прочности костей, согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Это может привести к тому, что кости станут настолько слабыми, что могут сломаться спонтанно или после незначительной нагрузки.
Достаточное количество кальция и витамина D в рационе может помочь нарастить новую костную массу и укрепить кости. В этом вопросе поможет сыр.
"Сыр - богатый источник кальция и белка - двух ключевых питательных веществ, которые помогают формировать и поддерживать крепкие кости. Многие сорта сыра также содержат витамин D и фосфор, которые вместе с кальцием помогают сохранить плотность и здоровье костей", - говорит диетолог Кери Ганс.
Какой сыр лучше для костей
Это пармезан. Всего одна унция, а это 28 грамм, этого сыра содержит 335 миллиграммов кальция.
"Пармезан - один из самых богатых кальцием сыров, он обеспечивает почти 30% суточной нормы на унцию", - говорит диетолог Бет Уоррен.
Это может помочь укрепить и сохранить плотность костей, добавляет она.
"Пармезан - один из самых концентрированных источников кальция, потому что это твердый сыр с очень низким содержанием влаги. Хотя большинство людей просто посыпают пармезаном свою еду, это количество все же способствуют суточному потреблению кальция, особенно в сочетании с другими продуктами, богатыми кальцием, в течение дня", - объясняет Ганс.
Пармезан также содержит чуть более 10 граммов белка на унцию, что способствует здоровью мышц.
