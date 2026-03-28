Зачем замачивать миндаль в воде: диетологи объяснили смысл этого лайфхака

Существует популярное мнение, что орехи, в частности, миндаль, нужно замачивать на ночь для большей пользы. Некоторые эксперты говорят, что это делает его более питательным и повышает усвояемость. Как пишет портал Health.com, исследования пока не подтвердили, что замачивание миндаля может повлиять на содержание белка, клетчатки, антиоксидантов и общую питательную ценность. Однако все же есть несколько причин, по которым замаачивать миндаль может быть полезно.

1. Может улучшить усвояемость

В миндале очень мало воды. При замачивании он впитывает воду, и его текстура становится мягче. Люди, испытывающие желудочно-кишечный дискомфорт при употреблении сырых орехов, могут легче переносить более мягкую текстуру. Однако исследований по этому вопросу немного.

2. Может улучшить вкус

Замачивание миндаля делает его мягче, что также может облегчить его жевание и улучшить вкусовые качества. В процессе жевания пища измельчается на более мелкие кусочки, что позволяет слюнным рецепторам в полости рта выделять больше вкусовых веществ.

Видео дня

3. Может помочь контролировать уровень холестерина

Миндаль богат антиоксидантами, которые помогают улучшить уровень холестерина и бороться с окислительным стрессом.

Хотя на уровень холестерина влияют многие факторы, исследователи считают, что мононенасыщенные жиры, клетчатка и витамин Е, содержащиеся в миндале, могут способствовать этим показателям здоровья сердечно-сосудистой системы. Если замачивание помогает вам есть больше миндаля, это может принести пользу вашему сердцу.

4. Может способствовать снижению веса

Исследования показали, что употребление миндаля снижает массу тела больше, чем любой другой орех. Исследования, посвященные конкретно замоченному миндалю и его влиянию на контроль веса, ограничены. Однако одно исследование показало, что употребление 10 граммов замоченного миндаля перед завтраком в течение как минимум 12 недель может способствовать снижению веса.

5. Может улучшить контроль уровня сахара в крови

Это продукт с низким гликемическим индексом (ГИ), богатый клетчаткой и растительным белком. Он является отличным источником магния, который, как было установлено, улучшает метаболизм глюкозы.

Хотя исследования замоченного миндаля ограничены, одно исследование показало, что употребление миндаля улучшает несколько аспектов того, как организм использует глюкозу.

Необходимо ли замачивать миндаль?

Существует множество неофициальных утверждений, предполагающих, что замачивание или "активация" миндаля делает его более полезным. В частности, люди считают, что эта практика удаляет растительное соединение, называемое фитатом, которое содержится в миндале. Это соединение считается "антинутриентом", поскольку оно связывается с полезными питательными веществами, которые организм мог бы усвоить и использовать.

Однако клинические исследования говорят об обратном. Хотя миндаль содержит значительное количество фитата, современные исследования показывают, что замачивание не приводит к его существенному снижению. Кроме того, есть данные, свидетельствующие о том, что антинутриенты, такие как фитат, вряд ли нанесут вред людям, придерживающимся сбалансированной, питательной диеты.

Так что в целом, замачивать миндаль перед употреблением не обязательно. Сырой миндаль обладает теми же питательными свойствами, что и замоченный.

