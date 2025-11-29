По фамилии человека иногда можно понять, где жили его прадеды.

Однозначно выяснить, кем были предки по фамилии, можно только с помощью генеалогических исследований и архивных записей. В древности фамилии людей образовывались от рода деятельности, особенностей внешности или сословия. Однако есть фактор, который во многом определяет этимологию фамилии - национальность.

Как узнать национальность по фамилии - что "выдает" поляков и украинцев

Историк и геральдист Андрей Гречило рассказал УНИАН, как узнать национальность по фамилии и понять, кем на самом деле были ваши предки. По словам историка, фамилии, которые считаются "типично польскими" из-за суффикса "ск" и "ськ", могут быть и украинскими. В конце концов, они распространены и у других народов, в частности македонцев и словаков. Также их принимали и евреи, преимущественно фиксируя место происхождения, например: Жаботинский, Жванецкий, Троцкий, Урицкий, Коломойский И наоборот, в Польше есть много людей с фамилиями на "ук", "юк", которые идентифицируют себя, как поляки.

Это связано с массовым обменом населения в 1944-1946 годах: поляки с территории Западной Украины переселялись на новые земли, а украинцы из тех регионов, которые оставались в Польше, перебирались сюда.

Зато на польское происхождение указывают слова, которые отсутствуют в украинском языке: Сикора (укр. - синица), Врубель (воробей). В то же время фамилия Тшецяк (Trzeciak) или транскрибированная с польского как Тржецяк, могла или сохраниться у потомков поляков, или была искажена на польский лад с украинской формы Третяк", - добавляет историк

Украинские фамилии, говорит Гречило, имеют разные суффиксы, на Приднепровье преобладают как раз те, что заканчиваются на "енко" чаще всего. Например, на Полесье, Галичине или в Карпатах распространены окончания -ук, -чук, -юк. Подобные формы встречаются и на Подолье. Они являются типичными для украинской антропонимической традиции.

На территории Беларуси также можно встретить украинские фамилии. Это объясняется тем, что в пределах современной Беларуси есть Берестейско-Пинское Полесье, где преобладает украиноязычное население, фактически господствует польский диалект украинского языка. Подобная ситуация наблюдается и на Гомельщине. Поэтому определенные фамилии, хоть и имеют украинское происхождение, сегодня считаются характерными также для белорусов.

Впрочем, как подчеркнул геральдист, только по созвучию определить происхождение фамилии невозможно - каждый случай требует отдельного исследования. Фамилии часто менялись под новую языковую среду: так, украинское "Босой" в Канаде стало "Баси", на примере известного хоккеиста, потому что так проще произносить на английском или французском. Так же у фамилии Трамп - происхождение немецкое, и оно когда-то звучало иначе.

Также понять, кем были предки, можно, если знать о "вдовьей форме" фамилии. По словам историка, Натишин, Петришин, Павлишин и тому подобное - это такая себе вдовья форма:

"То есть был Петр, у него жена была Петриха. Вот, судя по всему, Петр где-то погиб и она оставалась вдовой".

Ее сына, при этом, называли не "Петров", или "Петренко", или "Петрук", а говорили: "Чей - Петришин". Это довольно распространено, но в западной Украине эту фамилию в женской форме обычно не феминизируют, остается "Петришин", "Дмитришин". Начиная с Подолья и дальше на восток ее, наоборот, склоняют - "Петришина", "Дмитришина".

Как узнать еврейские фамилии в Украине

Гречило объясняет, что еврейские фамилии определить сложно, потому что евреи Центральной и Восточной Европы использовали идиш - немецкий вариант еврейского языка, говорит историк. Многие фамилии фактически трудно отличить от немецких, особенно те, которые указывают на профессию или какие-то характеристики. Также мы уже упоминали о фамилиях с суффиксом -ск, -цьк, употребляемые и среди евреев.

Уникальными еврейскими фамилиями являются те, которые подчеркивают религиозную принадлежность (Коган, Рабинович, Левин) или характерными именами родителей (Абрамович, Гершензон, Рывкин).

Эксперт напомнил, что многие фамилии имели общие корни с украинскими или немецкими. Кроме того, во время войны многие евреи меняли фамилии, часто на типично украинские, чтобы избежать преследований. Поэтому точное происхождение устанавливают только через религиозную принадлежность и генеалогические исследования, а не по звучанию фамилии.

Как звучат немецкие фамилии

Определить немецкое происхождение фамилии, говорит эксперт, тоже сложно, потому что многие немцы на украинских землях, особенно в Галичине и степной зоне, прибыли как ремесленники или колонисты еще в XIV-XV вв.

В начале Второй мировой войны власти нацистской Германии смогли эвакуировать часть этнических немцев с территорий СССР, в частности с юга Украины. Поэтому сегодня в Украине их осталось немного, и часто их фамилии можно узнать по типичным немецким двух-корневым формам.

Однако добавляет Гречило, однозначно определить происхождение фамилии сложно - например, "Гольдберг" может быть как немецким, так и еврейским. Таких примеров много:

Айсман - "снежный человек".

Блинц - "липа".

Берг - "гора".

Блинцберг - "липовая гора"

Такие фамилии характерны для германских народов. В шведских и скандинавских фамилиях также часто встречаются патронимические формы, например, Юхансон, Петерсон, Стефансон - "сын Юхана", "сын Петра", "сын Стефана". Впрочем, в Исландии, эти фамилии феминизированы: для дочери Петра используется форма "Петр-дотер" - буквально "дочь Петра".

Современная практика и исторические смешения, миграции и ассимиляция делают фамилию ненадежным маркером национального или этнического происхождения. В любом случае, для точного определения нужны генеалогические исследования и проверка документов, отмечает историк.

справка Андрей Гречило Украинский историк и геральдист, доктор исторических наук С 1993 года - научный сотрудник Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины. Защитил кандидатскую диссертацию по украинской городской геральдике (1996) и докторскую - по территориальной геральдике (2012). Председатель и соучредитель Украинского геральдического общества, член Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины и экспертной комиссии УИНП.

