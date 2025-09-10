Жир - ключевой продукт при жарке яичницы.

Готовить яичницу легко, причем у каждого есть свой фирменный рецепт. Однако большинство поваров сходятся во мнении, что для правильной жарки яиц нужен определенный вид жира, который предотвращает прилипание продукта к поверхности сковороды. Но этот жир важен еще и тем, что он влияет на вкус блюда и его вид, пишет Express.

Как отметило издание, в большой дискуссии о яичнице главный вопрос в том, на чем жарить яйца - на сливочном или растительном масле. Трое шеф-поваров ответили на этот вопрос одинаково: на сливочном масле.

"Главным ингредиентом для улучшения вкуса яичницы должен быть жир, который используется для ее приготовления. Для меня это означает высококачественное сливочное масло, которое придает блюду насыщенный ореховый вкус, создавая хрустящую золотистую корочку", - рассказала владелица и главный шеф-повар ресторана The Forked Spoon Джессика Рандхава.

Джоан Галлахер из Inspired Taste также рекомендует использовать сливочное масло.

"Сливочное масло - мое любимое средство, чтобы сделать яичницу особенно вкусной. Когда оно плавится и пенится на сковороде, края яиц становятся кружевными, золотистыми, а желток остается насыщенным и жидким - идеально подходит для того, чтобы подавать его с тостами", - отметила эксперт.

По ее словам, этот жир помогает яйцам мягко схватиться, и при этом не теряется шелковистость желтка. В результате яйцо получается "простое, ароматное и непревзойденное".

Кулинарный эксперт, ведущая блога Beyond the Chicken Coop Кэти Берджет тоже сказала, что "ингредиент номер один для улучшения яичницы - это сливочное масло".

"Сливочное масло придает идеальный вкус любой жареной яичнице", - отметила она.

Ранее УНИАН рассказывал, как картофельное пюре сделать более пышным и кремовым. По мнению Кэти из Wholefood Soulfood Kitchen, приготовить это блюдо можно без использования сливочного масла, вместо этого взяв небольшое количество оливкового масла. Этот растительный жир придает пюре бархатную текстуру и действительно замечательный вкус, заверила эксперт. К тому же оливковое масло предотвращает образование нежелательных комочков в блюде.

