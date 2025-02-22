Эти инструкции помогут в таком, казалось бы, непростом, но очень необходимом деле.

Бойлер — довольно удобный атрибут во многих домах, но спустя месяцы и годы внутри него скапливается накипь, ржавчина и осадок, которые снижают эффективность его работы. Впоследствии эти проблемные явления и вовсе могут стать причиной поломки бойлера, тогда как многие считают, что для очистки обязательно разбирать устройство. Но на самом деле можно обойтись без этого. Давайте разберёмся, как почистить бойлер от всех загрязнений быстро и безопасно.

Почему бойлер загрязняется - главная причина

Вода содержит минералы, которые при нагревании оседают на стенках и нагревательном элементе. Со временем образуется накипь. И именно она ухудшает так называемый теплообмен, увеличивая также потребление электроэнергии.

Кроме того, из-за примесей и бактерий в воде могут появиться ржавчина и неприятный запах. Поэтому чистить бойлер рекомендуется регулярно. И в начале мы расскажем, как почистить бойлер от накипи лимонной кислотой.

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Как почистить бойлер от накипи без разборки - основной метод

В ситуации, когда вы не знаете, как почистить бойлер от накипи не разбирая его, вам всегда поможет использование всеми любимых, проверенных домашних средств.

Инструкция:

Сначала вам необходимо отключить бойлер от сети, а потом слить воду.

В 5 литрах тёплой воды нужно растворить 200-300 граммов лимонной кислоты.

На следующем этапе — залить раствор непосредственно в бойлер через отверстие подачи воды.

Оставить его где-то на четыре-шесть часов, чтобы раствор подействовал.

Остается только слить жидкость, промыть бойлер пару раз чистой водой.

Наполнить его водой и включить в сеть.

Этот метод подходит для всех видов нагревателей, включая модели с сухим нагревательным элементом (ТЭНом). Теперь вы знаете, как почистить бойлер от накипи в домашних условиях. Это вполне понятный и простой процесс, не требующий особых умений.

Как почистить бойлер от ржавчины - простое решение

Если в воде содержится много железа, а на стенках бака появляется ржавчина, стоит воспользоваться еще одним домашним средством — уксусом.

Используйте раствор уксуса один к одному с водой или лимонной кислоты. Повторите процедуру, как с удалением накипи. После обработки тщательно промойте бак.

Как почистить бойлер от запаха - инструкция

Для удаления неприятного запаха понадобится перекись водорода.

Добавьте в бойлер раствор перекиси водорода (три литра на 50 литров воды).

Оставьте его где-то на два-три часа, затем слейте и промойте чистой водой.

Этот способ позволит избавиться от надоедливой проблемы, хотя есть еще кое-что, о чем вам необходимо знать. Есть еще один момент, из-за которого может появиться неприятный запах — контакт сульфатов, растворенных в воде, с магниевым анодом. Но это происходит довольно редко.

Как почистить бойлер с сухим ТЕНом

Для того, чтобы почистить бойлер с сухим нагревательным элементом подходят те же методы. Главное — не допускать попадания растворов на сам ТЭН, чтобы избежать повреждений.

Теперь вы знаете, как почистить бойлер в домашних условиях, не разбирая его. Регулярная очистка продлит его срок службы и обеспечит чистую, горячую воду без запаха и примесей — насколько это возможно с водопроводной водой в Украине.

Другие полезные новости о работе с бойлерами

Ранее УНИАН сообщал, какую температуру лучше всего установить на бойлере, чтобы вы смогли сэкономить деньги. Ведь цены на электроэнергию в Украине сейчас находятся на достаточно высоком уровне, а от правильно выставленной температуры напрямую зависит, сколько бойлер "накрутит" электроэнергии в течение месяца.

За кипяток придется платить больше.

Кроме того, мы рассказывали, как экономить на платежках за свет с бойлером. В частности, этого можно добиться, при наличии "умной" розетки и двухзонного счетчика.

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