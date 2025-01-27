Доктора рассказали о том, что необходимо делать, чтобы прожить длинную и счастливую жизнь.

Многие люди могут задуматься о желании прожить более 70-80-90 или даже 100 лет. И вместе с тем остается неизвестным, что играет большую роль — гены или образ жизни?

Помимо генетики и привычек образа жизни, к другим факторам долголетия стоит добавить доступ к медицинской помощи, воздействие окружающей среды, уровень стресса и регулярные проверки на рак. И это еще не учитывая автомобильные аварии и другие несчастные случаи, которые могут неожиданно оборвать жизнь, пишет Parade.

Хотя на долголетие влияет множество факторов, существует одна привычка, которая оказывает большее влияние на продолжительность жизни, чем гены. И она полностью находится под вашим контролем.

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Эксперт по долголетию, старению и здоровью кишечника, доктор Парта Нанди отмечает, что исследования показывают, что гены определяют примерно 20–30% долголетия, в то время как образ жизни и факторы окружающей среды составляют оставшиеся 70–80%.

"Это означает, что здоровое старение и качество жизни зависят от того, насколько активно и осознанно мы заботимся о себе, даже больше, чем от наших генов", — говорит эксперт.

Эксперт по долголетию и бариатрии, доктор Мерт Эрогул, также утверждает, что на продолжительность жизни влияют разные факторы, а не только гены. Он поясняет, что хотя некоторые заболевания вызваны исключительно генетическими причинами и не зависят от образа жизни, привычки играют решающую роль в продлении жизни.

Курение, питание, физическая активность и индекс массы тела — все єто влияет на то, сколько нам удастся прожить. Ведение здорового образа жизни может продлить жизнь до 23 лет у мужчин и до 18 лет у женщин.

Какая привычка самая важная?

Оба врача утверждают, что здоровое питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон, наличие значимых отношений, отказ от табака и управление стрессом — все это важно. Однако доктор Нанди считает, что питание играет ключевую роль.

Если вы хотите изменить свою жизнь с учетом долголетия, начните с сбалансированной и питательной диеты. Существуют регионы, в которых самая высокая концентрация долгожителей. Там редко употребляют свинину, ультраобработанные продукты и алкоголь. Диета с высоким содержанием клетчатки с богатыми питательными веществами фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами и бобовыми питает микробиом и способствует долголетию.

Тем не менее, не стоит забывать про регулярность физических упражнений.

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Ранее УНИАН сообщал, что 101-летняя женщина захотела "пережить" своего мужа. Кроме того, она назвала 3 главных совета долгожителя. Самое главное, по ее словам, оставаться активным даже с возрастом.

Кроме того, было названо единственное новогоднее обещание, которое людям старше 50 лет необходимо выполнять. "Если вы хотите сделать хоть один шаг к тому, чтобы жить как можно дольше и здоровее, то это та цель, которую нужно достичь", - настаивает доктор Розен.

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