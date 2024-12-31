Если вы собираетесь что-то изменить в лучшую сторону для своего здоровья в январе, то это то, что вам действительно нужно.

Новогодние обещания, конечно, пользуются дурной славой. Шутки о том, что 1 января спортзал переполнен, а к февралю пустеет, - обычное дело.

Издание Parade пишет, что многие сомневаются, стоит ли давать подобные обещания, особенно если вам 50 или больше и вы десятилетиями придерживаетесь одних и тех же привычек.

Лучшее новогоднее обещание для для людей 50 лет и старше

По словам доктора Сони Розен, врача-гериатра и медицинского директора гериатрического отделения в Cedars-Sinai, лучшее новогоднее обещание для здоровья людей 50 лет и старше - быть как можно активнее

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"Если вы хотите сделать хоть один шаг к тому, чтобы жить как можно дольше и здоровее, то это та цель, которую нужно достичь", - настаивает доктор Розен.

Доктор Ричард В. Бесдин, профессор медицины в отделении гериатрии и паллиативной медицины Медицинской школы Альперта при Университете Брауна, дал точно такой же совет людям 50 лет и старше: "Будьте физически активными!".

Есть несколько причин, по которым оба эксперта по долголетию утверждают, что физическая активность - это лучшее, что могут сделать люди 50 лет и старше для своего здоровья. Доктор Бесдин объясняет, что физическая активность благотворно влияет как на сердце, так и на мозг, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

По его словам, физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, что защищает от образования бляшек, которые связаны с деменцией, поэтому регулярные физические упражнения - мощный способ защиты от нее. Научные исследования показали, что даже легкие и умеренные физические нагрузки могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Помимо пользы для сердца и мозга, оба врача утверждают, что регулярные физические упражнения помогают поддерживать равновесие и снижают риск падений.

"Физические упражнения снижают риск падений на 39 %", - отметил доктор Розен, добавив, что они также благотворно влияют на психическое здоровье: "Физические упражнения вырабатывают естественные эндорфины, которые помогают бороться с депрессией".

Как выполнить новогоднее обещание

Преимущества физической активности для долголетия очевидны, но остается вопрос, как сделать так, чтобы она действительно сохранилась надолго. Доктор Розен советует найти вид физической активности, который вам действительно нравится. То есть, если бег кажется вам скучным, не заставляйте себя бегать по беговой дорожке, когда занятия танцами или кикбоксингом кажутся более увлекательными. Если вы не знаете, с чего начать, доктор Розен советует записаться на групповые занятия по фитнесу.

"Занятия в групповом классе или даже в Интернете - это замечательный способ одновременно получить физическую форму и наладить социальные связи", - советует она.

Оба врача говорят, что ежедневные прогулки - отличная цель для начала. Научные исследования показывают, что ходьба по 6 000 шагов в день способствует увеличению продолжительности жизни.

"Если вам 70 лет или больше, ходьба 150 минут в неделю или 30 минут пять дней в неделю снижает риск сердечных заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера", - говорит доктор Бесдин.

Кроме того, доктор Бесдин говорит, что людям 50 лет и старше полезно несколько дней в неделю заниматься силовыми тренировками. Это помогает поддерживать мышечную и костную массу, которая с возрастом уменьшается естественным образом, а также снижает риск падений.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала любимый завтрак долгожителей.

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