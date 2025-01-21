Рут Голдберг Джасков хочет дожить до 103-летнего возраста, чтобы прожить больше, чем смог ее муж.

101-летняя Рут Голдберг Джасков поставила себе необычную цель в фитнесе — она хочет дожить до 103-летнего возраста, чтобы "обойти" своего мужа-моряка, который служил во Второй мировой войне, с 1943 года до его смерти в 2023 году.

Хотя женщина и считает, что "возраст — это просто число", она все же хочет оставаться в форме, чтобы прожить дольше своего мужа, пишет Business Insider. Долголетие частично определяется генетикой и удачей, но образ жизни также играет важную роль. Женщина поделилась тем, что, по её мнению, помогает ей оставаться активной в 101 год.

В частности, она всегда была активной. Она училась у влиятельного современного хореографа Марты Грэм и в молодости играла в теннис. Сейчас, в 101-летнем возрасте, она каждый день занимается на фитнес-занятиях. Она перепробовала все доступные занятия, включают йогу, зумбу и тайцзи.

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То, что физические упражнения способствуют долголетию, подтверждает исследование 2022 года, опубликованное в British Journal of Sports Medicine. Среди 99 713 участников в возрасте от 55 до 74 лет, те, кто регулярно занимался аэробикой и силовыми тренировками, имели на 41% меньшую вероятность умереть от любой причины в течение 7–10 лет после.

Кроме того, Голдберг не придерживается специальной диеты и ест всё, что ей хочется, потому что она любит еду. Хотя этот подход работает для неё, диетологи рекомендуют метод "80/20" для тех, кто хочет начать питаться правильно. Этот метод предполагает употребление полезной пищи в 80% случаев и позволение себе есть всё, что нравится, в оставшиеся 20%.

Голдберг Джасков также советует людям стараться наслаждаться жизнью, если они хотят её продлить. Она каждую неделю видится с семьёй и занимается созданием украшений, что приносит ей радость.

Другие новости о долголетии

Ранее УНИАН сообщал, что самым старым человеком в мире стала 116-летняя монахиня-фанатка футбола. Она занимает 20-е место среди старейших людей, когда-либо живших — список возглавляет француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Кроме того, диетолог назвала любимый завтрак долгожителей. Одно из научных исследований утверждает, что лучший завтрак для долголетия - не тосты, не йогурт и омлет, а обычная овсянка.

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