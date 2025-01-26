У мужчины была довольно простая философия жизни.

Джон Тиннисвуд являлся старейшим живущим мужчиной в мире с 29 июня по 25 ноября 2024 года. Он пережил две мировые войны и стал свидетелем бесчисленных исторических событий. Его путь к долголетию является не только свидетельством стойкости, но и раскрывает ценные секреты долгой и здоровой жизни, пишет Farmingdale Observer.

Отмечается, что Джон Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году. Он вышел на пенсию в 1972 году после долгой карьеры в бухгалтерии.

Философия жизни мужчины довольна проста - умеренность во всем, подчеркнули в издании. Тиннисвуд советовал избегать излишеств любого рода, будь то в еде, питье или физической активности.

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У долгожителя были и свои пищевые привычки. Он не придерживался какой-либо диеты, но баловал себя рыбой с чипсами вечером каждую пятницу.

В издании добавили, что Тиннисвуд не курил, но иногда употреблял алкоголь в умеренных количествах. Вероятно, такой подход подчеркивает баланс образа жизни долгожителя.

Секрет долголетия Тиннисвуда заключался не только в физическом здоровье, но и в ментальном, считают в издании. Он советовал людям постоянно обучаться чему-то новому.

Мужчина говорил, что продолжительность жизни человека во многом предопределена. Одновременно он сохранял позитивный настрой, отметили в издании.

Журналисты поделились, что научные исследования дают более широкий взгляд на секрет долголетия. В частности, исследование Гарварда, которое проводилось более 85 лет, показало, что счастье и крепкие социальные связи значительно увеличивают шансы прожить долгую и здоровую жизнь.

По словам ученых, счастливые и хорошо связанные в обществе люди в 11 раз чаще оставались живыми, здоровыми и довольными в 80 лет. Это соответствует общительному характеру и позитивному мировоззрению Тиннисвуда.

Также исследователи предупредили, что вредные привычки значительно снижают шансы человека прожить долгую жизнь. Отсутствие физической активности сильно увеличивает риск ухудшения здоровья.

Другие советы от долгожителей

Ранее долгожители дали 3 полезных совета для тех, кто хочет прожить долгую и здоровую жизнь. Большинство экспертов по долголетию придерживаются "нестандартной" диеты и любят общаться.

Кроме того, 103-летняя Анжелина Торриси и 101-летняя Маргарет Ваккаро поделились главными секретами долгой и здоровой жизни. Они отметили, что люди должны стараться "не беспокоиться о мелких неприятностях в жизни".

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