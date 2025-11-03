Хотя эксперимент 1979 года охватил относительно небольшую территорию, предлагаемые коммерческие горные работы могут затронуть сотни и тысячи квадратных километров.

Весной 1979 года экспериментальная горнодобывающая машина спустилась почти на пять километров в Тихий океан и проложила петляющий путь через малоизвестный участок морского дна, называемый зоной Кларион-Клиппертон. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что в то время это испытание было объявлено необходимым шагом к обнаружению минеральных богатств, погребённых под толщей океана. Более четырёх десятилетий спустя оставленные им следы остаются почти такими же заметными, как и в день их появления.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, вновь изучает место первоначального испытания и предлагает редкую возможность долгосрочного анализа того, как глубины океана реагируют на антропогенное воздействие. Результаты, обнаруженные учеными, оказались отрезвляющими: минимальное биологическое восстановление, устойчивый физический ущерб и признаки того, что медленные темпы восстановления океана могут не сравниться даже с небольшими промышленными воздействиями.

Испытание 1979 года было проведено компанией Ocean Minerals Company (OMCO) с использованием дистанционно управляемой машины, предназначенной для сбора полиметаллических конкреций - каменистых образований, богатых никелем, кобальтом и марганцем, расположенных на поверхности абиссальной равнины.

Добычной транспорт прорезал около 0,4 квадратных километра морского дна, перемещая осадок и собирая конкреции по мере продвижения. Исследователи вернулись на место в 2023 году с современными роботизированными подводными аппаратами и оборудованием для получения изображений высокого разрешения.

Интересно, что несмотря на прошедшие 44 года, следы, оставленные добывающим транспортным средством, практически не изменились - шириной от 1 до 3 метров и глубиной до 0,8 метра. Причина кроется в скорости океана: по данным Национального океанографического центра Великобритании, осадконакопление на этих глубинах происходит со скоростью всего от 1,5 до 11 миллиметров в тысячу лет.

Помимо видимых борозд, физическое воздействие изменило структуру морского дна, повлияв на накопление органического вещества и места обитания морской жизни. В некоторых районах эти бороздки даже действовали как ловушки, собирая морской мусор, включая пластик, что добавляло ещё один слой к экологическому следу.

Неравномерное биологическое восстановление на протяжении десятилетий

Важно, что жизнь медленно, но неравномерно, возвращалась на нарушенную территорию. Исследование выявило обнадеживающие признаки реколонизации мобильными видами, такими как некоторые морские огурцы, офиуры и ксенофиофоры - крупные одноклеточные организмы, которые, как известно, процветают в глубоководных отложениях. Плотность ксенофиофоров достигала восьми особей на квадратный метр на некоторых повреждённых участках, что свидетельствует об определённой степени экологической устойчивости.

Но восстановление более крупных, медленно растущих видов было минимальным. Сидячие животные, такие как губки и анемоны, которым для прикрепления необходимы твердые поверхности, такие как конкреции, в основном отсутствуют в пострадавших районах. Большинство конкреций были либо удалены, либо захоронены во время первоначального горного эксперимента, что создало поверхность, неблагоприятную для возвращения этих организмов.

Данные, полученные с помощью фототрансект, охватывающих почти 6000 квадратных метров, показали, что плотность мегафауны в нарушенных зонах остается примерно на треть ниже, чем в соседних нетронутых районах. Эти результаты совпадают с результатами эксперимента DISCOL в Перуанском бассейне, в ходе которого наблюдалась аналогичная экологическая стагнация спустя более двух десятилетий после имитации горнодобывающей деятельности.

Отмечается, что хотя эксперимент 1979 года охватил относительно небольшую территорию, предлагаемые коммерческие горные работы могут затронуть сотни и тысячи квадратных километров. Зона Кларион-Клиппертон, регион площадью 4,5 миллиона квадратных километров между Гавайями и Мексикой, уже разделена на геологоразведочные блоки, находящиеся под управлением Международного органа по морскому дну (МОМД) - межправительственного органа, регулирующего деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых в международных водах. В статье сказано:

"Особую озабоченность вызывают седиментационные шлейфы, создаваемые горнодобывающими транспортными средствами. Эти облака взвешенных частиц могут дрейфовать далеко за пределы своего источника, оседая на нетронутых экосистемах и потенциально нарушая фильтраторов и химию бентоса".

Хотя исследование 2023 года не выявило видимых следов седиментационных шлейфов, оставшихся после испытаний 1979 года, оно выявило признаки заполнения осадком вблизи путей и отметило незначительные изменения в распределении видов. Повышенная плотность мшанок и иглокожих в прилегающих районах указывает на локальную экологическую реакцию, хотя и не обязательно благоприятную.

Океанологи предупреждают, что масштаб, частота и кумулятивный эффект коммерческой добычи полезных ископаемых остаются непредсказуемыми.

"След, оставленный одной машиной за четыре дня, до сих пор не зажил. Что происходит, когда десятки машин работают десятилетиями?" - сказал Адриан Г. Гловер, ведущий автор исследования.

