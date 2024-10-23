Он рассказал о распространенной языковой ошибке.

В украинском языке не существует слова "сУдно", однако далеко не все украинцы знают, где надо ставить ударение в этом случае.

Исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, что его зрители часто считают, что суднО - это сосуд для лежачих больных, а сУдно - корабль. По его словам, такое мнение является ошибочным:

"Друзья, все очень просто. И сосуд для лежачих больных, и корабль все равно суднО. Слова "сУдно" в украинском языке нет и никогда не было".

Для того, чтобы навсегда запомнить правильное ударение, Авраменко посоветовал заучить простую фразу о крейсере "Москва": російське судно пішло на дно.

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Напомним, что флагман Черноморского флота РФ уничтожили еще в апреле 2022 года. Украинские военные ударили по крейсеру крылатыми противокорабельными ракетами "Нептун", в результате полученных повреждений он перевернулся и затонул.

Уроки украинского от Авраменко

Ранее языковед рассказал, поймет ли вас собеседник, если вы признаетесь ему у любові до рибалки. По его словам, это слово также часть употребляют неправильно.

Также он объяснял, корректно ли называть "роковинами" годовщины событий, которые не являются трагическими в нашей истории.

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