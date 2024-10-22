Его совет позволит избежать недоразумений.

Известный учитель, исследователь и популяризатор украинского языка Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о рыбалке.

В экспресс-уроке от "Сніданок з 1+1" языковед предложил научиться точности в словоупотреблении. По его словам, иногда люди не могут найти общий язык в разговоре из-за близкозвучных с русским языком слов. Например, человек может сказать, что любит "рибалку", однако это будет ошибкой, поскольку правильно говорить "риболовля":

"Запомните! Процесс ловли рыбы называют "рибальством" или "риболовлею", а человека, который ловит рыбу, правильно называть "рибалкою".

Также учитель советует не забывать, что слова "хобі", "піца" и "каса" в украинском языке пишут без удвоения.

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Уроки украинского от Авраменко

Ранее языковед предлагал зрителям пройти быстрый тест, определив, какой из трех сосудов обычно не предназначен для напитков. Он объяснил, как правильно заказывать кофе или чай в кафе.

Также Авраменко часто рассказывал о тонкостях перевода распространенных русских фразеологизмов. Например, можно ли понятно перевести "долг платежом красен", "рубаха-парень" и "на воре шапка горит".

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