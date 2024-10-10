На самом деле "роковини" является синонимом "річниці".

Слово "роковини" не является "привязанным" исключительно к трагическим событиям. Его можно употреблять в контексте любых годовщин. Такое объяснение дает дипломированный языковед Александр Авраменко.

"Обидно, что входит в моду не признавать словарей, не доверять мастерам слова - признанным писателям... Расшатывать литературные нормы нельзя. Хаоса в нашей жизни и так по самую завязку. Еще раз процитирую Максима Рыльского: "Не бойтесь заглядывать в словарь..." Как в старых, так и в современных толковых словарях лексема РОКОВИНИ не имеет негативного оттенка", - объяснил он.

Это же мнение высказывает и профессор Александр Пономарив.

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"[Роковини] это синоним для обозначения календарной даты, когда заканчивается год от начала какого-то события, радостного или печального", - говорит он.

В подтверждение этого приводится цитата из Михаила Коцюбинского:

Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в столітні роковини нашої новітньої літератури.

То же утверждает и современный толковый словарь украинского языка.

Другие советы от языковеда Авраменко

Как писал УНИАН, склонение числительных в украинском языке - одна из самых сложных тем в школьной программе. Авраменко посоветовал простой лайфхак, который поможет избежать ошибки.

Также мы рассказывали, почему нельзя говорить "на рахунок" чего-то. Авраменко отметил, что русскому "насчет чего-либо" соответствует украинское "щодо чогось" или "стосовно чогось".

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