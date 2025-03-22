Очень важно оформить все нужные документы и получить временную защиту.

Многие граждане Украины, которые покинули нашу страну из-за войны, выбрали в качестве безопасного пристанища Испанию. По данным Евростата, количество украинских беженцев там достигло почти 230 тысяч.

Сегодня рассмотрим, кто может получить статус беженца в Испании и какие блага доступны для таких людей.

Временная защита в Испании для украинцев 2025

Этот статус могут получить наши сограждане, которые прибыли в Испанию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Оформляется временная защита для украинцев в Испании в специальных центрах для беженцев в Барселоне, Малаге и Мадриде. В маленьких городах это можно сделать в отделении полиции.

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Все, что нужно, это предоставить заграничный биометрический паспорт, квитанцию об оплате пошлины, фото и документ, который подтверждает ваше место жительства в этой стране. Если с вами ребенок, то необходимо будет подать еще и его свидетельство о рождении.

После этого человеку предоставят карточку TIE - она подтверждает статус временной защиты. Кроме того, у беженца появится идентификационный номер иностранца.

Теперь, когда вы знаете, можно ли получить временную защиту в Испании, рассмотрим все преимущества.

Сколько платят беженцам в Испании 2025

В 2023 году в этой стране перестали платить пособие для перемещенных лиц из Украины. Однако, находясь в Испании, вы можете претендовать на другие пособия.

Так, стоит податься на выплаты для малообеспеченных. Одинокому взрослому заплатят 500-800 евро, а семья с детьми может рассчитывать на сумму побольше - начиная от 1200 и заканчивая 2000 евро.

Кроме того, разные благотворительные организации, например Красный крест, предоставляют украинцам проживание в хостелах длительностью до полутора лет.

Еще один вариант - оформление материальной помощи, которую предоставляют для оплаты жилья.

Хотя в Испании не такая мощная соцподдержка, она позволяет украинцам ездить в другие страны без потери социальных благ.

Немаловажным является и то, как живут беженцы в Испании. Дети до 18 лет могут получать образование на условиях граждан этой страны. Беженцам положена медицинская помощь, в том числе лечение онкологии и хронических болезней.

После оформления всех документов, можно легально устроиться на работу, открыть счет в банке, получать административные и социальные услуги.

При этом статус временной защиты продлевается автоматически и обращаться по этому вопросу никуда не нужно.

Ранее УНИАН рассказывал, как получить гражданство Болгарии украинцам в 2025 году.

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