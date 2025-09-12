Американский лев близко связан с современными львами, но он представлял собой отдельную эволюционную линию.

Когда люди думают о львах, на ум часто приходит образ знаменитого африканского льва. Тем не менее самый большой лев, когда-либо ходивший по Земле, обитал не в Африке, а на территории Северной Америки.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал об американском льве (Panthera atrox). Это доисторический хищник, возвышавшийся над своими современными потомками.

Отмечается, что американский лев был самым крупным из когда-либо зарегистрированных видов львов. Более того, он являлся одним из главных хищников ледникового периода.

По словам Трэверса, самцы американских львов могли весить до 350 кг. В длину они в среднем достигали более 3,3 метра.

Биолог подчеркнул, что американский лев близко связан с современными львами, но он представлял собой отдельную эволюционную линию. Останки Panthera atrox были найдены на обширной территории Северной Америки - от Аляски до Мексики и от Калифорнии до Флориды.

Трэверс добавил, что американский лев делил континент с мамонтами, мастодонтами, гигантскими наземными ленивцами и саблезубыми кошками. В этой экосистеме американский лев, вероятно, был доминирующим хищником.

Чаще всего американские львы питались крупными травоядными животными, которых они ловили из засады или с помощью коротких рывков. Биолог отметил, что их предпочтительными местами обитания были открытые луга, опушки лесов и поймы.

Трэверс поделился, что точно неизвестно, жили ли американские львы в прайдах, как их современные потомки. Окаменелости не дают однозначного ответа.

Американский лев исчез около 11 000 лет назад. Тогда произошли значительные климатические потрясения, известные как четвертичное вымирание.

Кроме того, биолог добавил, что к этому времени в Северную Америку прибыли люди. Ранние охотники, вооруженные каменными орудиями, представляли новую угрозу для этих животных.

В наше время от американского льва остались только кости, зубы и научные реконструкции. Их можно найти в различных музеях, чаще всего на территории США.

Что известно об одной из самых больших кошек в мире

Ранее британский журналист и режиссер фильмов о дикой природе Стивен Миллс рассказал интересные факты о каракалах. Это одни из самых больших кошек в мире.

Миллс отметил, что длина тела взрослого каракала составляет от 60 до 90 см, а хвоста - 20-30 см. Самцы каракалов обычно весят от 8 до 20 кг, а самки - 6-16 кг.

Эти кошки имеют длинные задние лапы и мощные конечности. Благодаря такому телосложению каракалы могут эффективно передвигаться по пересеченной местности и валунам.

Также каракалы способны прыгать не только в высоту, но и в длину. По словам очевидцев, эти кошки способны подпрыгивать в воздух на 3 метра.

