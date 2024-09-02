По словам специалистов, способность алкоголя может помочь людям говорить то, что у них на уме.

Латинская поговорка "In vino veritas", что означает "В вине - истина", является одним из многих высказываний, которые поддерживают идею о том, что алкоголь является своеобразной "сывороткой правды". Однако действительно ли алкоголь делает людей более честными, объяснили эксперты в интервью Live Science.

"Алкоголь делает нас более склонными говорить то, что у нас на уме. В некоторых случаях это может быть правдой. В некоторых случаях это может быть то, что вы считаете правдой в состоянии алкогольного опьянения", - объяснил руководитель отдела эпидемиологии и биометрии Национального института по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизма Аарон Уайт.

Поэтому, безусловно, существует большая вероятность того, что кто-то скажет то, что думает, после того, как выпьет несколько бокалов, однако в состоянии алкогольного опьянения это кажется реальным, однако уже на следующее утро человек может взять свои слова обратно.

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Исследование 2017 года изучало, как менялись личности участников после того, как они потребляли достаточное количество алкоголя. Наблюдатели заметили, что самым большим изменением в личностях участников после употребления спиртных напитков было то, что они стали более экстравертными. Однако исследование не выявило, является ли алкоголь сывороткой правды, однако вполне логично, что тот, кто чувствует себя более непринужденно в социальной среде, также более склонен быть откровенным.

Способность алкоголя может помочь людям говорить то, что у них на уме, но Уайт считает, что его влияние на эмоции может сделать эти мысли более изменчивыми.

"Мы обычно считаем, что употребление алкоголя усиливает наши эмоции. Мы можем заметить, что больше улыбаемся и говорим громче во время приятного общения, но, возможно, как сказал исследователь [почетный профессор Стэнфордского университета] Клод Стил, мы также можем быть более склонны плакать в менее приятных ситуациях", - написал Майкл Сайетт, профессор психологии из Питсбургского университета, в электронном письме для Live Science.

Поэтому такие эмоции могут побудить людей говорить то, что у них в трезвом уме, однако они также могут ввести человека в нестабильное состояние, когда он скажет что-то, что на самом деле не имеет в виду.

"Поскольку алкоголь может изменять наши мысли и чувства, неудивительно, что поведение также может меняться. Алкоголь может привести к тому, что наше поведение станет более экстремальным", - подчеркнул Сайетт.

Так действительно ли верить в выражение "veritas in vino"? Конечно, после нескольких бокалов вина люди могут быть более склонными раскрывать секреты, однако они могут сказать то, что на самом деле не имеют в виду и на следующее утро будут жалеть об этом. По словам экспертов, влияние алкоголя на сознание слишком сложное, чтобы можно было однозначно определить его влияние именно на честность.

"Алкоголь не является сывороткой правды. Это точно", - заверил Уайт.

Другие исследования об алкоголе

Ранее ученые обнаружили, что даже небольшое количество алкоголя повышает риск смертельной болезни, а именно рака. Исследователи разделили привычки участников исследования на разные уровни: "изредка", "низкий риск", "средний риск" и "высокий риск".

"Неудивительно, что люди самой высокой категории (более 40 граммов алкоголя в день для мужчин и более 20 граммов алкоголя в день для женщин) жили наиболее нездорово: они чаще умирали от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом в этой группе был более высокий уровень смертности. По отношению к общему количеству за наблюдаемый период умерло больше людей, чем в других группах", - говорится в исследовании.

Также эксперты рассказали, когда стоит остановиться употреблять алкоголь, чтобы снизить развитие деменции. Научные исследования утверждают, что есть четкая связь между употреблением алкоголя и повышенным риском снижения когнитивных функций, болезни Альцгеймера и других форм деменции.

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