Даже те, кто пьет немного, ведут нездоровый образ жизни.

Сохраняется миф о том, что бокал вина даже способствует здоровью. Новое исследование предоставляет доказательства обратного: даже небольшое потребление алкоголя пожилыми людьми связано с повышением риска рака. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на результаты исследования "Jama Network Open".

Команда под руководством Росарио Ортолы, доцента Автономного университета Мадрида, проанализировала, как примерно 135 000 потребителей алкоголя старше 60 лет развивались в течение двенадцати лет. Исследователи разделили привычки участников исследования на разные уровни: "изредка", "низкий риск", "средний риск" и "высокий риск".

"Неудивительно, что люди самой высокой категории (более 40 граммов алкоголя в день для мужчин и более 20 граммов алкоголя в день для женщин) жили наиболее нездорово: они чаще умирали от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом в этой группе был более высокий уровень смертности. По отношению к общему количеству за наблюдаемый период умерло больше людей, чем в других группах", - говорится в статье. Видео дня

В то же время исследование показало связь с более высокой смертностью от рака среди тех, кто пьет "с низким уровнем риска", по сравнению со случайным потреблением алкоголя. Эта категория включала мужчин со средним потреблением от 3 до 20 граммов алкоголя в день и женщин со средним потреблением примерно от 3 до 10 граммов алкоголя в день. Для сравнения: 10-12 граммов алкоголя соответствуют примерно 0,3 л пива и 0,125 л бокала вина.

"Мы не нашли никаких доказательств того, что легкое потребление алкоголя и смертность положительно связаны. На самом деле алкоголь, вероятно, повышает риск рака "с первой капли", - говорит Ортола.

Отмечается, что к подобному выводу недавно пришла исследовательская группа из канадского Университета Виктории. По их данным, алкоголь, даже в небольших количествах, не приносит пользы здоровью.

Употребление алкоголя - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, какая норма пива в день безопасна и когда после него можно садиться за руль. По мнению врачей, если речь идет о пиве, то условно приемлемая для потребления за раз доза это не более 250 мл пива - для женщин и не более 500 мл - для мужчин.

И, конечно, пить пиво ежедневно нельзя - следует исключать потребление алкоголя минимум 3-4 дня в неделю.

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