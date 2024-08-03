Если вы отказываетесь от алкоголя, то стоит сразу думать и о полезных привычках.

Во время старения люди задумываются над тем, какой образ жизни выбирать дальше. Если вы сомневаетесь, стоит ли перестать употреблять алкоголь, то вам стоит знать о потенциальной его связи с деменцией. Издание Express рассказало, когда следует прекратить пить, чтобы снизить риск развития деменции.

По данным научных исследований, есть четкая связь между употреблением алкоголя и повышенным риском снижения когнитивных функций, болезни Альцгеймера и других форм деменции.

"Чрезмерное и длительное употребление алкоголя может привести к воспалению и стрессу в мозге, что способствует повреждению нейронов и со временем ухудшает ваши когнитивные функции. Алкоголь также нарушает работу нейромедиаторных систем, которые имеют решающее значение для обучения и памяти, усиливая риск ухудшения когнитивных функций", - отметили в материале. Видео дня

Поэтому эксперты медицинской страховой компании Usay Compare советуют пересмотреть свои привычки по употреблению алкоголя в возрасте 65 лет. Этот возрастной рубеж означает критический момент, когда кумулятивное влияние алкоголя на здоровье мозга становится более выраженным, а риск развития деменции возрастает.

"Употребление алкоголя связано с уменьшением объема белого вещества мозга, которое отвечает за передачу сигналов между различными участками мозга. Это может привести к нарушению нормального функционирования мозга. Длительное чрезмерное употребление алкоголя может привести к дефициту витамина B1 (тиамина). Это также может вызвать синдром Вернике-Корсакова, который влияет на кратковременную память", - добавили в издании.

Также никогда не поздно начать развивать полезные для мозга привычки. Во время того, как вы ограничиваете потребление алкоголя, важно принятие образа жизни, который подпитывает вашу когнитивную жизнеспособность.

В этом вам помогут постоянные физические упражнения, сбалансированная диета, богатая антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами, занятия умственной деятельностью и развитие социальных связей. Все эти вещи способствуют устойчивости вашего мозга и снижают риск развития деменции.

"Знать, когда попрощаться с алкоголем ради когнитивного здоровья - это решение, которое для некоторых не является легкомысленным. Тем не менее, прислушиваясь к научным доказательствам и активно меняя свой образ жизни, вы можете надеяться на более острый ум и светлое будущее", - заверили в материале Express.

Другие советы для здоровья

Ранее кардиолог рассказал о сыре №1 для здоровья сердца. По его словам, стоит выбирать моцареллу, ведь в ней относительно низкий уровень насыщенных жиров и натрия.

"Моцарелла является хорошим источником белка и кальция и даже содержит пробиотики, которые могут быть полезными для здоровья кишечника и иммунитета", - сказал врач.

Также стало известно о лучшей специи для здоровья печени и почек. Речь идет о такой специи, как куркума, которая содержит широкий спектр биологически активных соединений.

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