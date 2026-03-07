Давид против Голиафа: почему авианосцы США у берегов Ирана легко потопить дешевыми субмаринами, - NSJ

Военный эксперт проводит историческую параллель, когда на учениях мощный авианосец США "потопили" канадцы простой субмариной.

На фоне военной операции против Ирана США подогнали к берегам этой страны несколько авианосцев, среди которых один из самых современных и дорогих - USS Gerald R. Ford. Однако этот "аэродром на воде" стоимостью 20 миллиардов долларов может стать добычей простой дизельной подводной лодки за 80 миллионов. В материале для National Security Journal аналитик разведки и военный эксперт Исаак Зейтц на историческом примере демонстрирует, как это может происходить.

Эксперт, оценку которого французским Mirage 2000 в составе ВВС Украины мы публиковали, оценивает риски для больших кораблей со стороны почти "антикварных" дизельно-генераторных подводных лодок. Это доказал экипаж канадской подводной лодки, который сумел незаметно "уничтожить" американский флагман во время учений.

Почему старые дизельные лодки до сих пор пугают капитанов авианосцев

Поражение Штатов было зафиксировано во время маневров НАТО Ocean Venture в 1981 году, когда канадская подводная лодка класса Oberon бросила вызов флоту США. Моряки незаметно приблизились к авианосцу USS Dwight D. Eisenhower и провели имитацию торпедной атаки. Военные признали факт: "авианосец потоплен". Это стало шоком для ВМС США, поэтому Пентагон вынужден был признать успех канадцев против своей лучшей системы обороны.

Военный эксперт подчеркивает, что секретом успеха стала тишина, ведь под водой экипаж выключил дизельный двигатель и перешел на аккумуляторы. Лодка стала почти бесшумной, поэтому гидролокаторы США ее просто не видели. Кроме того, подводники использовали особенности морской среды - они нашли "акустические пробелы" в защитном поясе авианосной группы.

Экономика войны: дешево не значит неэффективно

Зейтц особое внимание обращает и на "финансовый вес" противников. Строительство USS Dwight D. Eisenhower на тот момент стоило 5,5 миллиарда долларов. Канадская субмарина обошлась всего в 89 миллионов. Один удачный выстрел дешевого оружия уничтожает стратегический актив государства. Эксперт National Security Journal отмечает: дизель-электрические лодки остаются смертельной угрозой даже для самых технологичных флотов мира.

Кроме того, Зейтц акцентирует, что с тех пор подводные лодки стали еще более незаметными: появилась технология AIP (воздушно-независимая энергетическая установка). Она позволяет подводным лодкам неделями не выходить на поверхность для "проветривания" двигателей.

Конечно, сейчас флоты стран НАТО активно ищут противодействие "невидимкам": например, разрабатывают специальные беспилотники для поиска подводных лодок.

Не только канадцы: история системных провалов

Эксперт пишет, что случай 1981 года не был единичным. С 1972 по 2005 год зафиксировали минимум восемь случаев "гибели" американских авианосцев на учениях. Голландские и австралийские моряки также успешно "топили" флагманы США.

Аналогичные казусы случаются и в воздухе. В 2009 году старый истребитель ВМС США условно сбил в воздушном бою F-22 Raptor - один из самых дорогих самолетов-невидимок в мире.

Сегодня это правило подтверждают ВСУ. Украинские силы успешно уничтожают сложную технику РФ с помощью асимметричных решений. Самый яркий пример – уничтожение крейсера "Москва" ракетами "Нептун". Также морские дроны СБУ и ГУР фактически парализовали Черноморский флот России дешевыми морскими дронами.

Война в Иране: какова ситуация на море

Эксперт отметил значительное преимущество ВМС США над флотом Ирана. Успешные атаки американских подводных лодок с помощью высокоточных торпед демонстрируют слабые места в защитных системах иранского флота.

В условиях такого военного неравенства Иран хочет приобрести у Китая сверхзвуковые противокорабельные ракеты CM-302. Переговоры по этой сделке приближаются к завершению.

Чтобы избежать возможных атак со стороны Ирана, по меньшей мере десять судов, находящихся в блокаде в заливе, изменили свои идентификационные сигналы. Они выдают себя за китайские корабли.

