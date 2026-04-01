Эту дорогу называют самой красивой в США: она ведёт в Йеллоустоун

Шоссе пересекает два штата и поднимается на высоту почти 3,5 тысячи метров, открывая виды, которые меняются каждую неделю.

Путешествие по американскому Западу таит в себе уникальный маршрут, который официально признан одним из самых живописных в стране, пишет Travel Leisure.

Речь идет о легендарном шоссет Beartooth, соединяющем Монтану и Вайоминг.

"Нет ничего подобного этому шоссе. Трудно описать красоту, безграничность, многочисленные экосистемы от долины Ред-Лодж до высокой тундры плато", – отметила Марси Дай, владелица магазина Sylvan Peak Mountain Shop, в комментарии изданию.

Шоссе простирается на 110 км и является прямым путем к знаменитому Национальному парку Йеллоустоун. Водители поднимаются на потрясающую высоту – пиковая точка маршрута расположена на отметке более 3 300 метров над уровнем моря.

Дорога открыта только с конца мая до середины октября, поскольку в остальное время путь заблокирован снегом. Однако даже летом там можно найти настоящие зимние развлечения.

"Ты сможешь увидеть снежный сугроб круглый год, что так весело для тех, кто никогда не видел снега, тем более летом", – отмечает женщина.

Советы для путешественников

Опытные путешественники советуют не торопиться, ведь каждый отрезок пути дарит уникальные эмоции. Как отметил владелец компании горных гидов Акио Джой, лучшее время для визита – июль, когда цветение полевых цветов достигает пика. По его словам, идеальный план – выехать еще до рассвета.

"Мне посчастливилось регулярно ездить на перевал Беартут, и я всегда впечатлен поездкой по нему на рассвете. Утро удивительно тихое, а альпийское сияние – это то, что можно увидеть только высоко в горах", – поделился впечатлениями мужчина.

Помимо невероятных панорам, на трассе можно встретить дикую природу. Как отмечает очевидица, иногда горные козы буквально "показываются перед фотографами и гостями", но нужно быть осторожными с животными.

"Это не зоопарк, и все эти животные живут своей жизнью здесь, а мы просто гости", – подчеркнула Дай.

Погода на вершине может быть на 20-30 градусов прохладнее, чем у подножия. Поэтому путешественникам советуют всегда иметь при себе теплые вещи и дождевики.

"Google Maps, Apple Maps и т. п. очень часто неточны, показывая закрытие, когда они открыты, и наоборот", – предупреждает женщина, добавляя, что лучше спросить актуальную информацию у местных жителей.

