Специалист объяснила, есть ли основания опасаться излучения от микроволновки и в каких ситуациях она может представлять опасность.

Микроволновая печь давно стала привычным бытовым прибором, однако вокруг нее до сих пор существует много мифов. Кандидат технических наук, доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Наталья Москальчук объяснила в комментарии УНИАН, как микроволновое излучение воздействует на человека, действительно ли оно опасно и как правильно пользоваться прибором.

Чем опасна микроволновка для здоровья человека – ответ специалиста

Эксперт сразу опровергла популярный миф об опасности микроволновых печей: по ее словам, разогрев пищи в таком приборе не отличается по вредности от других способов термической обработки – варки, жарки или запекания:

"Это излучение не является радиоактивным, и оно никоим образом не изменяет ни молекулы, ни ДНК".

Она объяснила, что микроволновые печи работают на радиочастотном неионизирующем излучении, которое воздействует только на молекулы воды в продуктах, заставляя их активнее двигаться. Из-за этого, в общем, и происходит нагрев. При этом еда не становится "радиоактивной" и не претерпевает вредных изменений в своей структуре.

Безопасность микроволновых печей, как добавила Москальчук, подтверждают и международные организации, в частности американские FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) и EPA (Агентство по охране окружающей среды США), которые не считают этот способ приготовления более рискованным, чем другие.

Далее она отметила, что микроволновая печь действительно работает в диапазоне радиочастотного излучения:

"Ориентировочно речь идет о частоте 2,5 ГГц – это достаточно высокочастотное излучение, например, на ней также работают Wi-Fi и многие другие радиочастотные устройства".

Впрочем, относительно того, можно ли получить облучение от микроволновки, эксперт пояснила, что, хотя излучение проникает сквозь ряд материалов, таких как стекло и некоторые виды пластика, его действие ограничивается пространством внутри печи, поскольку она имеет специальное экранирование. Более того, по ее словам, все печи работают таким образом, что излучение автоматически прекращается при открытии дверцы.

В подтверждение своих слов Москальчук привела примеры некоторых исследований, которые демонстрируют, что даже на близком расстоянии показатели электромагнитного поля остаются минимальными (значительно ниже даже допустимых норм) – при условии, что устройство не имеет повреждений. "В то же время в случае неисправности или нарушения целостности корпуса уровень излучения может возрасти", – признала ученый.

Кстати, если вам интересно, в Украине нет норм конкретно для микроволновых печей, но есть для источников электромагнитного излучения радиочастотного спектра. И эта норма в диапазоне выше 2 ГГц составляет 1000 микроватт на квадратный сантиметр.

В какой посуде нельзя разогревать еду в микроволновке – общие правила

Говоря об ограничениях, Москальчук отметила, что они связаны не с "изменением структуры пищи", а со способностью материалов выдерживать такой тип нагрева.

Например, не стоит разогревать в микроволновке яйца в скорлупе или герметично упакованные продукты, такие как сосиски или сардельки, так как они могут взорваться из-за внутреннего давления. Таким образом, понимая, почему нельзя разогревать еду в микроволновке, вы можете обезопасить себя и своих близких от ожогов.

Впрочем, среди того, что категорически нельзя разогревать в микроволновке, чаще выделяется не сама еда, а посуда, в которой она находится.

В этом контексте эксперт объяснила, что важно учитывать способность материалов пропускать электромагнитное излучение. Так, например, стекло, керамика, бумага и некоторые виды пластика подходят для использования, поскольку пропускают волны.

А вот металл отражает излучение, поэтому его использование опасно:

"Разогревать что-либо в микроволновке в металлической посуде или в фольге не стоит – может возникнуть пожар".

Также она посоветовала избегать материалов, которые могут плавиться или изменяться под действием температуры. В частности, не все пластиковые емкости подходят для микроволновки. Использовать можно только те, которые имеют соответствующую маркировку.

Чем опасны микроволны для человека

Говоря в целом о том, как микроволновое излучение воздействует на человека, эксперт подчеркнула, что весь спектр электромагнитного излучения можно разделить на две части: неионизирующее и ионизирующее. Радиочастотное излучение, в том числе то, на котором работают микроволновые печи, является именно неионизирующим и, соответственно, не влияет на нашу ДНК.

Единственный доказанный эффект – это нагревание тканей при больших дозах облучения. Таким образом, "максимум, что можно получить – это ожоги кожи", – пояснила она.

В итоге эксперт подчеркнула: вред микроволновки – это в основном народный миф, тогда как на самом деле это вполне безопасный бытовой прибор. Основные же риски связаны не с излучением, а с нарушением правил использования – неправильной посудой или несоблюдением техники безопасности.

справка Наталья Москальчук Кандидат технических наук, доцент кафедры экологии ИФНТУНГ В 2004 году с отличием окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (ИФНТУНГ) по специальности «Экология и охрана окружающей среды», получив квалификацию «магистр». Сразу же начала трудовую деятельность сначала в должности инженера первой категории, а с 2006 г. – ассистента кафедры экологии Института менеджмента и экономики «Галицкая академия». Параллельно училась в аспирантуре ИФНТУНГ по специальности «Экологическая безопасность». С 2014 г. начала работать в ИФНТУНГ инженером первой категории кафедры экологии, с 2016 г. – ассистентом, а с 2020 г. – доцентом этой кафедры. В 2019 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Повышение уровня экологической безопасности при использовании энергии ветра в Карпатском регионе», в 2020 г. получила диплом кандидата технических наук по специальности «Экологическая безопасность». В 2022 г. присвоено ученое звание доцента кафедры экологии.

