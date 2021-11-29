Злодейский выстрел из пушки главного головореза украинской хунты Бутусова, унесший жизни пяти тысяч детей на Донбассе, заставил мирных ополченцев свободного Лугандона задуматься, не убьют ли вдруг кого-то из них прежде, чем они успеют дойти до Киева с грунтовыми водами. Российская пресса, известная своим чутким отношением к моральному духу православного воинства, приводит ряд бесспорных доказательств того, что на самом деле война Донецка с Украиной - это абсолютно безопасно, легко и очень приятно.

Украинская армия погрязла в ковидных бунтах

1. Украинская армия погрязла в ковидных бунтах. Как сообщает русская народная милиция ДНР, на прошлой неделе 95 карательная бригада ВСУ трусливо испугалась уколов вакцины от коронавируса и подняла восстание, не желая воевать с женщинами и детьми. Захватив пять "Джавелинов", бригада подняла пиратский флаг, вышла в открытый Кальмиус и перешла на сторону народной милиции ДНР, где увлеклась лаптой, воркутой и творчеством Достоевского. В то же время, в отличие от чипированной хунты, передовая армия молодых республик Донбасса находится в авангарде борьбы с ковидом благодаря последним достижениям российской военнауки, в частности, биологически активным добавкам на травках "КовБАД" разработки "Уралвагонзавод", кефирным вакцинам "Сергиев Посад", которые должны были испытывать на хомячках, но те обрыгались, а ополченцам ДНР хоть бы хны, а также песне "Ой мороз мороз", по данным "Роспотребнадзора", способствующей изгнанию коронавируса из легких. Украинским боевикам она не помогает, таким образом, они на сегодняшний день фактически беззащитны.

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2. Ополченцы Лугандона освободили мир от коричневой чумы.

3. Американская поддержка украинской хунты - выдумка. Как сообщают российские СМИ, Америка очень боится России, но еще больше она боится Украины. "Американцы оказались в положении заложников своих собственных схем. Они сами вскормили нынешний украинский режим. Они не могут его контролировать, - объясняют русские эксперты. - Они не могут заставить, например, Зеленского прекратить такую масштабную эскалацию. Ну, невозможно заставить". Зеленский - бешеный пес, поэтому, когда Украина нападет на Россию, Америка вступит в войну на стороне России. Ополченцам Донбасса останется только наблюдать со стороны, пить, колоться и пожинать медные дросселя, счастливое будущее не за горами!

"Джавелинов" не существует

4. "Джавелины", стоящие на вооружении украинской хунты, абсолютно безопасны. Как сообщает российская пресса, недавно один боевик два раза стрельнул из "Джавелина" в собачью будку, но, разумеется, не попал. Военкор Стешин и вовсе утверждает, что "Джавелинов" не существует. Единственный экземпляр "Джавелина", который военкор Стешин видел на фотографии, "можно встретить в любом музее", и это еще военкор Стешин не ходил в военторг.

5. "Байрактары", стоящие на вооружении украинской хунты, абсолютно беспомощны. Недавно, короче, был случай. Запустили каратели на окраину Донецка свой "Байрактар", чтобы убить им как можно больше детей. Народная милиция ДНР заметила его и только посмеялась. "Байрактар", естественно, заглох, приземлился возле школы и с бессильной ненавистью наблюдал за тем, как военрук играет с трудовиком в Кабаеву, пока вражеский беспилотник не обнаружил местный житель. "Увидел, что у него восемь лопастей, две из них не работало. Я их все костылём и поломал", - радостно рассказал он. Судя по костылю, местный житель оказался ветераном вяликой атечественной войны, что было очень глубоко символично, особенно когда выяснилось, что это был вовсе не "Байрактар", и ветерана посадили на подвал за порчу народного имущества. С тех пор ополченцам ДНР стали выдавать костыли для борьбы с "Байрактарами", хотя у многих они уже и так давно есть. Ополченец с костылем - гроза "Байрактаров", они боятся его, как огня.

6. Украинских десантников может побить любой мирный житель. Так, однажды на оккупированной Киевом территории Донбасса был день ВДВ, два украинских десантника купались в фонтане, разбили об голову все свои бутылки и пошли грабить продуктовый магазин, но не учли, что хозяин магазина был из русских, зачитывался Чайковским. "Штош", - сказал себе русский человек, вздохнул, не пошел в полицию, а догнал ограбивших его украинских десантников и избил так, что они убежали от него в больницу. С тех пор ополченцам ДНР дают читать Чайковского.

Русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории

7. Единственная слабость российской армии перед украинскими боевиками - это жалостливость. "Морально-психологическое состояние российской армии в случае, если бы началась война, - это сложности, которые непременно возникнут, если русские будут вынуждены убивать русских на украинской территории. Это другое. Мы должны свои войска каким-то образом подготовить, чтобы солдаты, офицеры были к этому готовы", - переживает российский эксперт. Этот эксперт, конечно, дурак, потому что вот уже восьмой год никаких подобных проблем у российских солдат и офицеров на территории Украины не наблюдается, и даже более того. Но, собственно, почему бы и не поболтать. Для русского человека, перед тем, как убить, очень важно перекреститься.

Василий Рыбников