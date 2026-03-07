Кувейтский friendly fire: что известно о самолете, который моментально уничтожил три американских F-15

Этот инцидент стал одним из самых резонансных случаев дружественного огня в современной авиации США и привлек внимание к сложности координации сил в воздухе.

Во вторник в воздушном пространстве Кувейта произошел инцидент с дружественным огнем: истребитель F/A-18 Super Hornet сбил три американских F-15E Strike Eagle. Сначала считалось, что атака была осуществлена ракетами класса "земля-воздух", однако позже выяснилось, что это произошло в результате взаимодействия между самолетами союзников. Расследование инцидента продолжается, пишет NDTV.

Что стоит знать о F/A-18

F/A-18 Hornet – морской многоцелевой истребитель, который в основном используется с авианосцев ВМС США.

Самолеты с маркировкой "F/A" выполняют как боевые задачи в воздухе, так и удары по наземным целям, что значительно расширяет их применение.

Видео дня

F/A-18 заменил палубный истребитель F-14 Tomcat, а также часть обязанностей A-7 Corsair и F-14 Phantom.

Super Hornet и Growler

В фильме "Лучший стрелок 2" (2022) показан F/A-18 Super Hornet, который по стечению обстоятельств является тем самым типом истребителя, который сбил три F-15E.

EA-18 Growler – вариант для радиоэлектронной борьбы, способный не только защищать себя ракетами класса "воздух-воздух", но и атаковать источники радиолокационного излучения, например позиции зенитных комплексов.

Вместе Super Hornet и Growler формируют взаимодополняющую палубную команду, обеспечивая многодоменную летальность и электромагнитное доминирование, сообщает Boeing.

"Дружественный огонь" над Кувейтом

Как сообщал УНИАН, три американских истребителя F-15 были ошибочно сбиты над Кувейтом местным пилотом. Информированный американский чиновник заявил, что пилот истребителя F/A-18 Hornet выпустил три ракеты по американским самолетам.

Аналитики предполагают, что причиной инцидента могла стать ошибка пилота или стресс во время выполнения боевого задания. В то же время в сети обсуждают и маловероятную версию о преднамеренных действиях, однако подтверждений этому пока нет.

Ожидается официальное расследование инцидента. По предварительным оценкам, потеря трех истребителей F-15E Strike Eagle может стоить США около 300 миллионов долларов, что делает этот случай одним из самых дорогих эпизодов "дружественного огня" в современной военной истории.

Вас также могут заинтересовать новости: