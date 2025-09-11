Успех зависит от того, как вы в целом ведете себя в этом мире, объясняет миллиардер.

Уоррен Баффетт считается одним из самых успешных инвесторов нашего времени. Он не является технологическим провидцем, как Стив Джобс или Илон Маск, но он знает, как правильно распорядиться имеющимися ресурсами, чтобы получить наибольшую выгоду.

Как пишет Inc.com, еще 20 лет назад Баффета спросили, какой бы совет он дал молодому человеку. И тот ответил, что лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, - это инвестиция в себя. Недавно Баффетт подтвердил актуальность этого совета.

"Работай с людьми, которые лучше тебя", - советует гениальный инвестор.

Хотя это может показаться советом для подростков, на самом деле это действительно хорошая долговременная стратегия. Ведь вы становитесь похожими на людей, с которыми проводите больше всего времени. Поэтому лучше, если это будут люди, у которых вы можете перенять какие-то полезные привычки и навыки.

Интересно, что Баффет конкретизировал, с каких именно людей стоит брать пример. В первую очередь он рекомендует выбирать честных людей.

"Вы ищете в человеке три вещи: интеллект, энергию и честность. А если у него нет последнего, то даже не беспокойтесь о первых двух", - как-то сказал Баффетт, подчеркивая, что хорошая репутация на самом деле является архиважной для достижения успеха.

Вторая важная черта, по которой стоит выбирать себе окружение - это умение правильно распоряжаться собственным временем и говорить "Нет" лишним вещам.

Третья черта, которую Баффетт советует искать в людях - это привычка постоянно учиться. Баффетт объясняет свой успех в значительной степени чтением, потому что знания он считает "похожими на сложные проценты".

Наконец Баффетт рекомендует брать пример с людей, которые пользуются всеобщим уважением.

