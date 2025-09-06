На авианосцах США существует давняя традиция: после завершения службы офицеры катапульт отстреливают свои ботинки в море как символ прощания с кораблем.

На борту американских авианосцев существует традиция, о которой мало кто знает за пределами военно-морских сил. Речь идет об офицерах катапультирования - так называемых "стрелках", которые отвечают за запуск многомиллионных истребителей в воздух. Когда их служба подходит к концу, прощание с должностью происходит символически: их военные ботинки отправляют в море с помощью катапульты, пишет Slash Gear.

Символ прощания и новый этап

Такой ритуал может выглядеть странно, однако он имеет глубокое значение. Военнослужащий таким образом обозначает завершение важного этапа своей карьеры и в последний раз "покидает корабль". Традиция существует уже несколько поколений и, по предположениям историков, восходит к началу использования паровых катапульт в 1950-х годах.

Работа катапультного офицера чрезвычайно ответственная - именно он принимает финальное решение о запуске самолета. В сложных условиях службы такие церемонии помогают поддерживать боевой дух, общительность и чувство принадлежности к особому сообществу.

Не единственная странность в морских обычаях

Впрочем, этот обычай не самый экстравагантный в мировых флотах. Например, известная традиция "Ордена Синего Носа" отмечает пересечение Северного полярного круга. Моряки красят носы, купаются в ледяной воде и получают специальные сертификаты. Такие ритуалы, которые сохраняются десятилетиями, не только создают уникальную атмосферу, но и напоминают о суровых испытаниях, с которыми моряки сталкивались в истории.

