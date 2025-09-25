Если вы этим занимаетесь, вам лучше немедленно прекратить это делать.

Когда кухонная раковина засоряется, в 99% случаев это наша вина. Медленный слив может быстро превратиться в серьезную аварийную ситуацию, и причиной часто становится какой-то повседневный предмет, который было лень выбросить как положено.

Многие привычные домашние продукты кажутся безвредными, если смывать их понемногу или вместе с проточной водой, но большинство таких отходов со временем накапливается или засыхает, образуя плотную пробку — это провоцирует неприятный засор или дорогостоящие аварийные работы по водопроводу, пишет CNET. Если знать, что нельзя бросать в мойку, можно сэкономить тысячи гривен на экстренном вызове сантехника — и избежать головной боли из-за полностью забитой кухни во время следующего ужина с гостями.

От чего может быть засор - 9 домашних предметов

1. Овощные очистки. Очистки от моркови, картофеля и других овощей легко проходят в слив, но это самое плохое место для них. Такая органика вызывает засоры быстрее, чем вы скажете "компостная куча".

2. Масло и жир. Это одни из самых частых причин засоров. Большие объёмы масла со сковороды или остатки беконного жира со временем превращаются в плотную зловонную пробку в трубах. Масло нужно полностью остудить и вылить в герметичную ёмкость, а не в раковину.

3. Пищевые продукты на основе масла. Соусы для салата, майонез, маринады, густые заправки также вредны для труб. Капля майонеза не страшна, но бутылка просроченного бальзамического соуса — уже проблема. Такие продукты нельзя компостировать и нужно выбрасывать в мусор.

4. Кофейная гуща. Брошенная в раковину кофейная гуща постепенно скапливается в трубах и приводит к засору. Гущу лучше выбрасывать либо компостировать, а не смывать водой.

5. Мука. Стоит смешать муку с водой — и вы получите липкое тесто, которое легко забьёт трубы. Остатки муки после выпечки лучше выкинуть.

6. Грунт и земля. Пересаживать комнатные растения на кухне — плохая идея. Земля и грязь легко забивают трубы. Если избежать попадания хоть небольшой частицы невозможно, лучше делать это не на кухне.

7. Рис и макароны. Даже если у вас есть измельчитель отходов, крупа и макароны могут попасть в трубы и разбухнуть, вызывая засор. Остатки лучше сразу класть в мусор, а не в слив.

8. Бумажные изделия. Любые бумажные изделия, даже самые тонкие и биоразлагаемые, нельзя бросать в раковину. Некоторые из них можно компостировать, но сначала лучше уточнить, разрешено ли это для вашей компостной кучи, иначе — в мусор.

9. Краска. Хотя краска — жидкий материал, смывать её в раковину нельзя: она прилипает к стенкам труб и может стать причиной серьёзной аварии. Чтобы утилизировать старую краску, можно смешать её с наполнителем для кошачьего туалета и выбросить в мусор. Для краски на масляной основе ищите специальные пункты утилизации.

Как прочистить трубы народным способом

Если слив засорился, можно попробовать сочетание уксуса, пищевой соды и кипятка. Многие пользователи советуют именно этот способ как быструю и безопасную альтернативу химии. Химические средства тоже бывают эффективны, но сантехники предупреждают — с ними стоит обращаться осторожно. Чтобы предотвратить засоры, используйте недорогую сетку для слива — она избавит от лишних хлопот.

Самое важное — знать, какие продукты и бытовые материалы не должны попадать в кухонную раковину, чтобы избежать катастрофы с трубами.

