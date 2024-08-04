Чугунную сковороду нельзя назвать универсальной кухонной утварью.

Сковороды из чугуна нравятся многим хозяйкам - они прочны, качественны и, если правильно ухаживать, то очень долговечны. Более того, во времена СССР чугунные сковороды были чуть ли не единственным помощником женщины на кухне, поэтому до сих пор именно они присутствуют в арсенале хозяйки. УНИАН выяснил, какие продукты нельзя готовить в чугуне и почему.

Что нельзя жарить на чугунной сковороде - главные запреты

Нетрудно догадаться, кто и когда сказал домашним кулинарами, что можно готовить в чугунной сковороде абсолютно любые блюда. Все дело в отсутствии выбора - к примеру, в Советском Союза достать какую-либо сковороду, кроме чугунной, было непросто, поэтому приходилось обходиться тем, что есть. Даже сейчас хорошая сковородка стоит дорого, хозяйки вынуждены экономить, но это не значит, что такой подход правильный. Важно понимать, почему нельзя готовить в чугунной сковороде те или иные блюда.

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Рыбу

Кулинары говорят, что любая морская рыба отличается от речной своей "слоеной" структурой - из-за этого ее нужно готовить только на той поверхности, что хорошо отдает тепло. В противном случае рыба развалится, когда вы попытаетесь ее перевернуть, а если еще и оставите на сковороде, то она будет продолжать готовиться даже при выключенном огне. Более того - отмыть чугун от рыбы непросто, так что, есть риск постороннего запаха для других блюд.

Блюда из яиц

Яичница-глазунья, омлеты или любые другие яичные лакомства обязательно прилипнут к чугуну, причем, количество масла не играет никакой роли - такое свойство материала. Особенно это касается только что купленных чугунных сковородок и тех, которым много лет - в первом случае материал недостаточно раскален, а во втором, скорее всего, сильно поврежден.

Тушеные блюда и рагу

Чугунная сковорода категорически не приемлет любое кипячение или долгое вываривание чего-либо. Из-за длительной варки жидкости и не всегда безопасное для чугуна сочетание продуктов могут стать причиной эрозии, повреждения защитного покрытия сковородки, а дальше - характерный металлический привкус любого блюда.

Блюда с добавлением уксуса или вина

Здесь причина та же, что и в предыдущем пункте - в чугунной емкости нельзя готовить блюда, в составе которых есть любые кислоты - уксус, лимонная кислота или кислые овощи (помидоры, например). Во-первых, потому что кислота способна со временем разъесть верхний слой покрытия, а во-вторых, потому что еда обязательно будет с ненужным привкусом.

Слишком пряные блюда

Любые кулинарные шедевры, которые необходимо готовить с добавлением сильно пахнущих специй, чеснока, лука, перца и подобных им приправ, лучше жарить на сковороде из другого покрытия. Чугун не подходит, потому что имеет свойство накапливать ароматы. Если сковороду плохо вымыть после такого блюда, то следующий ваш гастрономический изыск обязательно будет иметь запах и вкус предыдущего.

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