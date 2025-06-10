Есть простые шаги, благодаря которым можно помочь увеличению популяции воробьев, поделилась эксперт.

В прошлом году ряд СМИ писали о том, что воробьи исчезли, и сейчас украинцев продолжает интересовать тема, поскольку этих птиц действительно можно гораздо реже встретить на улицах Львова или Киева и других украинских населенных пунктов, чем в начале 1990-х годов.

УНИАН решил разобраться, почему исчезли воробьи в Украине, и поговорил об этом с львовским орнитологом Анной Кузьо. Эксперт отметила, что есть много видов воробьев, но в городах и селах чаще всего встречается воробей домашний. По ее словам, людей интересует судьба именно этих птиц, поскольку они издавна живут рядом. Собеседница добавила, что в XX веке воробьи в Европе были повсюду, их было настолько много, что европейские орнитологи их даже не считали. А теперь ситуация изменилась, как в государствах ЕС, так и в Украине.

Куда исчезли воробьи в Киеве или Львове?

Сейчас ситуация настолько изменилась, что на улицах Львова, Киева или других городов можно даже не увидеть воробьев. Во Львове, к примеру, надо знать места, где за этими птицами можно понаблюдать. То есть воробей домашний уже давно не является таким фоновым видом - таким, который есть везде. И это заметили люди, которые застали другую ситуацию - когда воробьев было действительно много.

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Уменьшение численности домашних воробьев может свидетельствовать о том, что есть какие-то серьезные изменения в среде, в которой они проживают. Ученые полагают, может быть ряд причин, по которым этих птиц становится меньше.

В Украине системно не исследовалось сокращение популяции воробьев, но такие исследования есть в ЕС, и мы можем лишь гипотетически сравнивать ситуацию с нашими воробьями с исследованными насчет этих птиц в европейских странах.

В западной Европе считают, что на протяжении 1920-х годов воробьев начало становиться меньше из-за того, что в промышленности стали реже использовать лошадей. Вообще считается, что воробей домашний распространился тогда, когда и одомашнена лошадь, поэтому может быть связь между численностью этих птиц и количеством лошадей.

В Украине процессы модернизации промышленности происходили позже, поэтому, вероятно, и изменение ситуации с воробьями стало заметным только в начале 1990-х.

Польские ученые отмечают, что первому уменьшению количества воробьев предшествовало разительное уменьшение количества лошадей в промышленности и на улицах. Соответственно и уменьшилось количество легкодоступного овса, которым кормили лошадей, и которое могли есть воробьи.

В польских городах воробьи начали исчезать в конце 1990-х - в начале 2000-х. А в Западной Европе этот процесс происходил раньше - в 1980-х годах.

По мнению ученых, в разных городах сейчас могут несколько отличаться причины уменьшения количества воробьев, но глобально проблемы везде общие - мало еды для взрослых (зерно, бытовой мусор в пакетах, и его тяжело достать) и птенцов (насекомых становится меньше из-за массового использования химикатов в сельском хозяйстве), нехватка мест для гнездования (старые дуплистые деревья в парках срубают, плотные кусты, кучи веток и хвороста в парках и скверах на участках убирают и т.д.), плюс сильное давление хищников (в некоторых городах становится все больше котов, вороновых и малых ястребов).

Есть также гипотеза британских ученых - они полагают, что на численность воробьев может негативно влиять электромагнитное излучение.

Европейский проект по мониторингу обычных видов птиц Pan-European Common Bird Monitoring Scheme установил, что в ЕС действительно воробьев ежегодно становится меньше - за год их численность уменьшается не более, чем на 5%. Такой тренд наблюдается с 1980-х годов.

Что едят воробьи?

Взрослые воробьи - зерноядные птицы, но своих птенцов выкармливают насекомыми и личинками. Если кормовой базы насекомых нет, то воробьи не могут выкармливать свое потомство. Насекомые сейчас - это огромная проблема в мире, их количество угрожающе сокращается, особенно в развитых странах, из-за того, что в сельском хозяйстве используют очень много пестицидов.

Я также уверена, что на способность воробьев к репродукции и гнездованию тоже влияют различные факторы, которые могут быть стрессовыми для птиц, в том числе уличное освещение и взрывы.

Эти птицы живут рядом с людьми, поскольку люди держат скот, который кормят зерновыми, имеют огороды, на которых птицам можно чем-то поживиться, а также выбрасывают мусор, в котором тоже может быть что-то съедобное.

В украинских селах с 1990-х годов приходит в упадок животноводство, соответственно и воробьям стало труднее найти зерно. В городах нашей страны этим птицам стало труднее доставать пищу, поскольку люди начали выбрасывать мусор в пакетах. Для санитарной ситуации в городах это хорошо, но где же теперь воробьям находить пищу? Cизый голубь достаточно большой, сильный, он может разодрать пакеты, а воробьи - это мелкие птицы, и им нужна рассыпанная еда на поверхности, иначе они ее просто не добудут.

Кроме того, воробьи высоко и далеко не летают, поэтому им нужно, чтобы доступная еда была рядом. А голуби могут пролететь по району или улететь в другой район за едой.

Стоит отметить, что во Львове, по данным из исследований украинского орнитолога Андрея Бокотея, в начале 1990-х было около 17 тысяч пар воробьев (голубей сизых в то же время насчитали 3-4 тысячи). При последних учетах, которые проводились в 2017-2018 годах, была выявлена другая ситуация - воробьев насчитали 3-4 тысячи, а голубей сизых - более 17 тысяч. В столице таких подсчетов воробьев и голубей никто не делал.

Какое значение имеет воробей в жизни человека?

Несмотря на то, что воробьи едят зерно на полях и огородах, поедают корм, который дают птицы на фермах или в домашних хозяйствах, все же, их вред если и бывает, то имеет очень локальный характер. Но пользы эти птицы на самом деле приносят много, поскольку летом в большом количестве поедают насекомых-вредителей, а еще едят семена сорняков.

Можно ли вырастить воробья в домашних условиях?

В начале лета такой период, когда птенцы учатся летать и могут выпадать из гнезда, и люди иногда их подбирают, забирают домой, чтобы выкормить и якобы спасти. Человек может выкормить птенца воробья, но для этого нужно купить в зоомагазине мучного червяка и давать его птичке каждые 15 минут. Теоретически выкормить птенца можно, но, во-первых, это реально трудно, а во-вторых, человек не может вырастить полноценную птичку, которая будет готова ко всем вызовам, с которыми она столкнется в природе. Птенцы имеют инстинкты, но они также заимствуют некоторое поведение от родителей, им нужен пример того, как находить себе пищу, куда летать, как двигаться.

Человек этому птенца не научит, поэтому выращенная в домашних условиях птичка обречена на зависимость от людей, она их не будет бояться и в живой природе, скорее всего, не выживет, потому что снова пойдет к человеку, и ее или кот съест, или дети ей навредят, или взрослые. Поэтому я против того, чтобы люди брали домой птенцов из дикой природы.

Кстати, говорят, что человеку нельзя брать в руки птенца, потому что потом его не примут к себе родители, но это на самом деле "басня". Взрослые птицы из-за запаха не отказываются от птенцов. Но есть другой момент - если человек полезет в гнездо, то есть угроза, что из-за его запаха гнездо найдут хищники.

Спасение одного воробья не поможет тому, чтобы этих птиц стало больше. Но можно сделать другие шаги для того, чтобы количество воробьев увеличилось в конкретной громаде - оставить участки, на которых будут расти кусты, в которых смогут гнездиться эти птицы, а не скашивать все, договариваться о том, чтобы использовать меньше пестицидов или вообще перейти на органическое земледелие. Это точно поможет увеличению популяции воробьев.

Как поют воробьи?

Пение воробьев называют чириканьем. Чаще всего поют самцы в период гнездования (начинается во второй половине марта), чтобы обозначать свою территорию.

У воробьев также есть ряд звуков, которыми они перекликаются, чтобы держать контакт. Это стайные птицы, и поэтому им нужно постоянно общаться между собой. Когда есть какая-то опасность, к примеру, летит ястреб малый или идет кот, и они должны об этом сообщить стае, то тогда используют определенный крик. Кроме того, птенцы, которые просят есть в гнезде, также специфически чирикают.

Интересный факт о воробьеве

В стае воробьев есть определенная иерархия, и ее можно заметить, даже если самому понаблюдать за группой этих птиц.

У воробьев домашних самец и самка отличаются друг от друга оперением - у самца на груди есть черное пятно, а самочка просто серенько-коричневенькая. С возрастом у самца пятно на груди увеличивается, и чем больше это пятно - тем выше место в иерархии стаи занимает эта птица. Иерархия играет важную роль, когда среди представителей стаи есть конкуренция, к примеру, за место. Если на какое-то место хочет сесть воробей с большим пятном на груди, то остальные птицы разлетаются.

В среднем воробьи живут примерно 5 лет, но могут и дольше, если их не съест хищник.

Ранее УНИАН узнал, действительно ли самая быстрая птица в Украине вымирает. Орнитолог, директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц Максим Гаврилюк рассказал, что на самом деле сапсаны когда-то во всем мире были под угрозой вымирания, но потом ситуация изменилась.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

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