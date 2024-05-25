В Италии Карло Акутиса прозвали "инфлюэнсером Бога".

Папа Римский Франциск канонизировал 15-летнего подростка из Италии Карло Акутиса, который умер от лейкемии в 2006 году. Как пишет CBS News, он стал первым католическим святым поколения миллениал.

Карло Акутис родился в Лондоне в 1991 году и вірос в Милане. Он делал сайты для разных церквей, создал онлайн-каталог чудес и много рассказывал о боге и католической вере на своей странице в Facebook. В Италии его прозвали "инфлюэнсером Бога".

Чтобы быть беатифицированным или признанным "Блаженным", Ватикан обычно должен признать хотя бы одно чудо, сотворенное человеком. Для канонизации обычно требуются два чуда.

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После того, как Карло умер и был похоронен в итальянском городе Ассизи, католическая церковь признала два случая внезапного выздоровления людей после молитв ему.

В 2020 году церковь признала его первое чудо, связанное с бразильским мальчиком, который предположительно исцелился от врожденного дефекта поджелудочной железы после того, как его мать помолилась Акутису.

Второе чудо, о котором было объявлено в четверг, как сообщается, касалось женщины из Коста-Рики, которая в 2022 году молилась у могилы Акутиса в Ассизи, Италия, после того, как ее дочь упала с велосипеда и получила тяжелую травму головы, и врачи сказали, что она вряд ли выживет. Новости Ватикана сообщили, что через несколько дней после посещения женщиной гробницы компьютерная томография "доказала, что кровотечение у ее [дочери] исчезло".

Карло Акутис теперь пополнит ряды католических святых — таких, как Франциск Ассизский или папа Иоанн Павел II.

Ватикан - новости

Ранее сообщалось, что Ватикан ужесточил процедуры оценки сверхъестественных событий - таких, как плачущие мадонны и кровоточащие распятия.

В новом документе отмечается, что епископы больше не могут действовать независимо, когда сталкиваются с сообщениями о таких явлениях, и должны проконсультироваться с Ватиканом перед расследованием.

Документ также лишает епископов полномочий признавать "сверхъестественную" природу явлений и других якобы божественных событий, оставляя это делать Папе и центральным учреждениям Ватикана.

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