По его словам, он может только молиться, чтобы войны в мире были закончены.

Папа Римский Франциск призвал всех воюющих стран остановить их войны. По его словам, стороны конфликта должны договориться о мире.

"Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война", - сказал он в интервью для CNS News.

Папа Франциск добавил, что во многих своих проповедях он призывает прекратить огонь между Израилем и ХАМАС.

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"Что я могу сделать, так это молиться. Я много молюсь за мир. А также предлагаю: "Пожалуйста, остановитесь. Ведите переговоры", - подчеркнул он.

Также в минувшую среду Папа Римский закончил общую аудиенцию с призывом молиться за народы, страдающие от войны и вспомнил об Украине, пишет Vatican News.

"И давайте молиться за мир: не забывайте о многострадальной Украине; не забывайте о Палестине, Израиле, Мьянме. Давайте молиться за мир, молиться за все народы, страдающие от войны", - отметил понтифик.

После аплодисментов он отметил, что все должны молиться, чтобы наступил окончательный мир и "не было никаких войн".

"Потому что война - это всегда поражение, всегда", - подытожил Франциск.

Последние заявления Папы Римского

Ранее Папа Римский обратился к Путину и призвал сесть за стол переговоров для завершения войны в Украине. По его словам, война РФ в Украине имеет разрушительные последствия для детей.

"Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень трудно, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно", - отметил Франциск.

Также Папа Римский обратился к Израилю и Ирану, чтобы они достигли мира и избежания насильственного противостояния.

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