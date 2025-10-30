Записки сохранились, и удалось найти родственников их авторов.

На одном из австралийских пляжей нашли бутылку с посланиями, написанными двумя солдатами еще во время Первой мировой войны. Об этом пишет Independent.

В статье рассказывается, что находку сделала семья Браун 9 октября, когда выехала на квадроцикле собирать мусор на пляже Вартон возле города Эсперанс в Западной Австралии. Дебра и ее дочь Фелисити заметили бутылку марки Schweppes чуть выше линии прибоя.

"Мы много убираем на наших пляжах, поэтому никогда не проходим мимо куска мусора. Поэтому эта маленькая бутылка лежала там и ждала, пока ее заберут", - рассказала Деб Браун.

Внутри бутылки из прозрачного толстого стекла были письма, датированные 15 августа 1916 года. Как выяснилось, их написали карандашом рядовые 27-летний Малкольм Невилл и 37-летний Уильям Харли. 12 августа этого же года их военный корабль HMAT A70 "Балларат" отправился из столицы штата Южная Австралия Аделаиды в Европу, где его солдаты должны были усилить 48-й австралийский пехотный батальон на Западном фронте.

Издание пишет, что Невилл погиб в бою уже через год, а Харли был дважды ранен, но пережил войну. Однако он умер в Аделаиде в 1934 году от рака. Родственники Харли говорят, что он заболел из-за отравления газом во время войны в окопах.

Невилл в своем послании просил того, кто его нашел, доставить записку матери Робертине Невилл в Вилкават, который сейчас фактически является городом-призраком в Южной Австралии. В письме он рассказал, что "очень хорошо проводит время", писал, что "еда пока что очень вкусная, за исключением одного блюда, которое мы похоронили в море".

Харли, мать которого умерла до 1916 года, выражал радость по поводу того, что тот, кто нашел записку, сохранил ее.

"Пусть тот, кто нашел записку, будет таким же здоровым, как и мы сейчас", - писал Харли.

По мнению Деб Браун, найденная бутылка не преодолела дальних расстояний, а, вероятно, провела более века на берегу в песчаных дюнах. Она считает, что значительная эрозия дюн, вызванная огромными волнами в последние месяцы, скорее всего, сдвинула ее с места.

По ее словам, хоть бумага была мокрой, но почерк остался разборчивым. Благодаря этому Деб Браун смогла сообщить родственникам обоих солдат о своей находке.

"(Бутылка) в идеальном состоянии. На ней нет никаких усоногих моллюсков. Я считаю, что если бы она была в море, бумага бы распалась от солнца, и мы бы не смогли ее прочитать", - сказала она.

Внучка Харли Энн Тернер говорит, что ее семья была "ошеломлена" находкой.

"Мы просто не можем в это поверить. Это действительно похоже на чудо, и нам кажется, будто наш дедушка обратился к нам из могилы", - высказалась Тернер.

Племянник Невилла Герби Невилл говорит, что его семью объединило это "невероятное" открытие.

"Похоже, он был очень рад пойти на войну. Просто так печально то, что произошло. Так грустно, что он потерял жизнь", - сказал потомок солдата.

