Две гигантские аномалии глубоко внутри Земли миллионы лет влияют на ее магнитное поле

Ученые выяснили, что глубоко под поверхностью Земли скрыты гигантские аномалии, которые незаметно формировали магнитное поле нашей планеты.

Как пишет scitechdaily.com, исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило магнитные свидетельства того, что две огромные, чрезвычайно горячие горные структуры у основания мантии Земли влияют на жидкое внешнее ядро. Эти структуры расположены примерно в 2900 километрах под Африкой и Тихим океаном.

Исследование показывает, что эти массивные тела твердых, перегретых горных пород, окруженные кольцом более холодного материала от полюса до полюса, влияли на магнитное поле Земли на протяжении миллионов лет.

Реконструкция древнего магнитного поля Земли

Исследовательская группа объединила палеомагнитные данные из древних пород с передовыми компьютерными моделями геодинамо. Геодинамо – это движение жидкого железа во внешнем ядре Земли, которое генерирует магнитное поле примерно так же, как ветряная турбина вырабатывает электричество. В результате ученые смогли воспроизвести ключевые особенности магнитного поведения Земли за последние 265 миллионов лет.

Результаты показали, что верхняя граница внешнего ядра имеет далеко не однородную температуру. Вместо этого наблюдаются сильные температурные контрасты, с локализованными горячими областями, увенчанными горными породами континентальных размеров.

Также было показано, что некоторые части магнитного поля, по-видимому, оставались относительно стабильными на протяжении сотен миллионов лет, в то время как другие значительно изменились с течением времени.

