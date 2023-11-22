Часто эти моменты на столько завуалированы, что многие на них не обращают даже никакого внимания.

Наряду с явными признаками того, что кому-то нельзя доверять, существуют еще и скрытые, которые можно легко упустить из виду.

Специалисты отметили, что небольшие поступки могут многое рассказать о надежности человека или ее отсутствии, пишет Hackspirit. Вцелом они назвали 15 тонких моделей поведения, которые могут указывать на то, что кто-то не на столько заслуживает доверия, как кажется.

1. Они всегда "идеальны". Если кто-то никогда не признается в недостатках или ошибках, это признак того, что он не честен. Этот человек пытается создать безупречный имидж, чтобы завоевать ваше доверие, скрывая при этом истинные намерения.

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2. Они никогда не смотрят в глаза. Если кто-то всегда избегает зрительного контакта во время разговора, это может быть признаком того, что он пытается что-то скрыть. Отсутствие зрительного контакта указывает на дискомфорт, нервозность или страх быть уличенным во лжи.

3. Они делятся слишком многим и слишком рано. Хотя обмен личной информацией может помочь установить связь, тот, кто слишком быстро делится ею, может оказаться не таким заслуживающим доверия, как кажется.

Может показаться, что они открыты и честны, но это может быть тактикой, которая заставит вас ослабить бдительность. Они пытаются создать быструю связь, чтобы вы почувствовали себя особенным и завоевали ваше доверие.

4. Их истории часто меняются. Ярким признаком того, что человек не заслуживает доверия, является непоследовательность в его рассказах. Если вы заметили, что детали историй человека часто меняются, это может быть потому, что он выдумывает.

5. Они всегда играют роль жертвы. Если кто-то всегда изображает себя жертвой в любой ситуации, это может быть признаком того, что ему нельзя доверять. Избегая ответственности и обвиняя других, они демонстрируют отсутствие ответственности и честности.

6. Им трудно сдержать обещания. Когда кто-то постоянно нарушает свои обещания, это подрывает доверие, которое вы ему оказываете. Дело не в размере обещания; речь идет о надежности человека, который это делает.

7. Им не хватает сочувствия. Доверие строится на взаимопонимании и заботе. Если человек постоянно показывает отсутствие сочувствия к другим, это может сигнализировать об отсутствии доверия.

8. Они быстро злятся. Доверие предполагает чувство безопасности и тот, кто быстро злится, может разрушить это чувство безопасности. Если вы обнаружите, что человек вспыхивает из-за незначительных проблем или агрессивно реагирует, это может быть признаком более глубокой нестабильности.

9. У них есть тщательно скрываемые секреты. Когда кто-то чрезмерно скрытен до такой степени, что вы очень мало знаете о его прошлом, семье, друзьях или даже об их повседневной жизни, это может стать поводом для беспокойства.

10. Они много сплетничают. Если они говорят с вами о других, скорее всего, они говорят о вас с другими.

11. Они непоследовательны.

12. Они быстро обвиняют. Это человек, который защищает себя от правды, и это не тот человек, на которого можно рассчитывать, когда дела идут плохо.

Тех, кто быстро обвиняет других и избегает брать ответственность за свои действия, часто считают менее заслуживающими доверия.

13. Они преуспевают в драме. Есть большая разница между преодолением жизненных проблем и активным созданием ненужной драмы. Если кажется, что кто-то постоянно находится в центре конфликтов или у него постоянно появляется новый враг или история обид, это может быть не простое совпадение. Они могут создавать эти сценарии как средство контроля или манипулирования ситуациями или даже для привлечения внимания и сочувствия к себе.

14. Они часто лгут о мелочах. Если кто-то часто лжет о мелких, казалось бы, незначительных вещах, это может быть признаком более серьезных проблем с честностью. Вы можете отмахнуться от этой маленькой лжи, ведь какая разница, если они соврали о своих планах на выходные? Но реальность такова, что эта "белая ложь" может со временем подорвать доверие. Если кто-то не может быть честен в мелочах, как можно доверить ему большие дела?

15. Они берут больше, чем отдают. Если кто-то постоянно берет больше, чем дает – будь то время, ресурсы или эмоциональная поддержка – это может указывать на его ненадежность.

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