Дэйв Брукер стал настоящим опекуном для индейки, а она - домашним любимцем

Житель Мейдстоуна, графство Кент (Великобритания) Дэйв Брукер рассказал, как обычная индейка стала членом его семьи. Птица повсюду следует за ним и даже с удовольствием ходит к его стоматологу. Местные жители часто сбиты с толку, когда видят человека, сидящего рядом с индейкой в своей машине, пишет Mirror.

Муж дал ей имя - Trouble Version Two. Их часто можно увидеть в пабе White Horse с пачкой сыра и луковых чипсов. После того, как мужчина приручил индейку, он перестал есть мясо этих птиц на рождественский ужин. Trouble Version Two чувствует себя неотъемлемым членом семьи, ведь так же живет в доме с хозяином.

"Она как мой ребенок", - признается мистер Брукер. "Есть взаимная связь. Она хорошая компания и веселая - иногда я даже думаю, что она наполовину человек".

История этого необычного дуэта началась, когда мистер Брукер, держащий индюков, был вынужден заботиться о новорожденной Trouble Version Two.

"Ее мама сидела на дюжине яиц, и погода стала ужасной. Двое первых, что вылупились, погибли", - рассказывает мужчина.

Он пояснил, что для того, чтобы новорожденные птицы не умерли, пришлось забрать их от матери. А так как Trouble Version Two родилась первой, взялся ее выкармливать. Тогда Дэйв Брукер не расстается со своей индейкой.

"Я кормлю ее на парковке, потому что она любит колбасу на шотландских яйцах. Она просто обожает это, и это ее удовольствие. У меня есть видео, на котором она гуляет по бару, будучи маленькой", - объяснил мистер Брукер.

Мужчина признается, что индейка даже сопровождает его к стоматологу.

"Вы сажаете ее с пачкой сыра и луковых чипсов, и она счастлива. Она очень ручная, очень общительная и воспитанная. Она позволяет людям ее гладить. Часто я кормлю ее на автостоянке Tesco, приходят посмотреть дети и взрослые. Это просто помогает людям думать об индейках по - другому, потому что многие люди на самом деле не видели живой индейки", - рассказал британец.

Интересные факты о домашних любимцах

Очень часто даже опытные кошатники не могут понять, почему кот ходит по квартире и мяукает без видимой причины днем или ночью, да еще и делает это жалобно, или при этом носится, как угорелый. Животное может вести себя беспокойно по нескольким причинам, и некоторые из них настолько серьезны, что вам, возможно, придется обратиться к специалисту, чтобы спасти питомца. Ваш кот, как маленькое дитя, криком может пытаться сигнализировать вам о своих проблемах, потребностях и желаниях.

Если же кошка дергает хвостом, когда гладишь, это может свидетельствовать о ее настроении. Точно так же она показывает свое раздражение, стресс или игривость. Определить точно помогут дальнейшие действия животного. Однако когда кошка поворачивается задом и трясет хвостом перед вами, можете радоваться - вы заслужили полное доверие своего любимца.

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